¿Rocío Carrasco, Irene Montero y los falsos feministas tienen la culpa del hundimiento de Telecinco?

Telecinco va mal, muy mal y hoy, 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, nos preguntamos si tiene algo que ver en esta crisis lo mal que han gestionado el tema feminista en la cadena. Y es que, por supuesto que hay que luchar por la causa pero lo que han hecho allí con el caso de Rocío Carrasco y la radicalidad con la que se lo ha tomado el espectador, podrían haber provocado un rechazo en los espectadores.

Rocío Carrasco ya no tira tanto como antes

El viernes 5 de marzo de 2022, el ‘Deluxe’ emitió un especial sobre Rocío Jurado como icono feminista. La audiencia no llegó ni al 10% de share. De acuerdo que competía con la final de ‘Tu cara me suena’ en A3 pero, aún así, los datos son catastrófico, sobre todo si tenemos en cuenta que Telecinco va de capa caída.

Otro ejemplo, hoy, 8 de marzo, se tenía previsto que, a las 22.00 horas, Telecinco emitiese una conexión especial con el concierto organizado por Rocío Carrasco en homenaje a su madre, donde varias artistas cantarán por ‘La más grande’.

Pero, de repente, cambio de idea: Telecinco emitirá, en su lugar, un especial sobre la guerra en Ucrania. En realidad es una decisión acertada. Primero porque ni siquiera el concierto ha sido un éxito en venta de entradas, y segundo porque esa manía de explotar ahora el tema feminista suena a forzado e incoherente. ¿Por qué?

Lo mal que lo ha hecho Telecinco con el caso de Rocío Carrasco

En marzo de 2021, se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de éxito espectacular en la que la hija de Rocío Jurado denunciaba (con más pruebas de las que se habían dado antes) los maltratos sufridos por parte de Antonio David.

Entonces se inició el “Yo sí te creo, Rocío”, movimiento de apoyo a Carrasco que provocó que Antonio David Flores fuese despedido de todos los programas de Mediaset en los que participaba.

Es curioso que, primero, Flores, no haya sido condenado (tampoco es inocente puesto que su causa sigue abierta) y que sus jefes supieran, desde hacía meses, el contenido de la serie documental y aún así no le despidieran hasta que ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ se estrenó.

Nos ‘enseñaron’ lo que era la violencia vicaria, el maltrato silencioso o la violencia mediática. Todo muy bien. Muchas mujeres se sintieron identificadas y denunciaron, gracias al ejemplo de Rociito, a sus agresores. Es aquí cuando se hace tangible la necesidad de tener referentes mediáticos.

El problema es que a Telecinco le importan bien poco los derechos de las mujeres. Mediaset quiere rentabilidad

Con Antonio David fuera de juego había que crear un conflicto, por lo que usaron a Rocío Flores y a Olga Moreno como ‘armas’.

La hija de Rocío Carrasco y la mujer de Antonio David han sido las caras visibles de la lucha, de la llamada ‘marea azul’ (aquellos que apoyan a la familia Flores).

El problema de tener una ideología tan marcada (con la que obviamente hay que estar de acuerdo) es trabajar en una empresa que es todo lo contrario.

Mientras que Carlota Corredera, la abanderada del feminismo, defiende a capa y espada a Rociito, permite que se insulte y se veje a mujeres como Anabel Pantoja o a la mismísima Rocío Flores. Por no hablar de que no ha alzado la voz por Carlota Pardo, la chica violada en ‘GH Revolution’

Telecinco: no se puede soplar y absorber al mismo tiempo.

Pero el colmo llegó cuando Irene Montero, para marcarse un tanto y salir en la tele, se mojó en el asunto sin tener ni idea del caso. Hay que ser ridículo.

Pero claro, se mete la Ministra de Igualdad y todo se politiza. Hombre, ya está bien. Los derechos humanos han de ser transversales.

¿Ahora resulta que creerse a Rocío Carrasco es ser de izquierdas y hacer lo contrario es ser de derechas? ¿En serio hay politizarlo todo?

¿La culpa es del feminismo?

No. Realmente, no. Ahora, es verdad que Telecinco tiene más ‘haters’ que nunca. Bueno, en realidad, los ha tenido siempre. El problema es que su modelo se ha agotado con o sin Rocío Carrasco. No hay nadie al mando y van a la deriva.