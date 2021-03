Rocío Carrasco habla de maltrato, intentos de suicidio y cava la ‘tumba’ de Antonio David Flores

La serie documental sobre Rocío Carrasco en la que destapa por qué lleva 7 años sin hablar con sus dos hijos mayores (fruto de su relación con Antonio David Flores), ha roto todas las expectativas

El 21 de marzo de 2021, se emitieron los dos primeros episodios de esta serie documental en la que Rocío cuenta su verdad.

Durante la primera entrega, la hija de Rocío Jurado explicó por qué ha hablado ahora- por un intento de suicidio cuando se enteró de que su hija iba a defender a su padre en ‘GH VIP’- y por qué no ha hablado con sus hijos- por supuestos malos tratos de Antonio David-.

Me han dicho demasiadas veces por la calle que soy mala madre. En la calle y en programas de Televisión. Y me lo han hecho creer.

Nunca se ha cuestionado a Antonio David.

Si yo hubiese tenido a mis hijos, a mí eso no me hubiera importado. Pero mis hijos han crecido con que yo soy una madre.

Por las acciones de mi hija creo que cree que soy mala madre

Mi hijo es especial. Yo sé que a mí mi hijo me adora. Pero yo no se lo permití. Por su situación él es un niño que se amolda y que es fácil de por sí.

A mí David me preocupa mucho pero sé que él me ama y eso me da tranquilidad.

Rocío sí que piensa que soy mala madre

Sí, me han llamado puta por la calle y que si no me daba vergüenza el no estar con mis hijos.

Cuando le daba a los niños, Antonio David me insultaba y me decía: “Te los voy a quitar, hija de puta, y te van a odiar”

A Rocío, con muy poca edad, le hicieron responsable del bienestar de su hermano y de su propio hermano. Le sesgaron a una edad que no le correspondía.

Antonio David no tiene piedad para con sus hijos. Tú no puedes quitarle a una niña de cinco años su figura materna por la que ella moría. Tú no lo puedes hacer. Y eso es lo que ha hecho.

Ella quería estar conmigo. Ella le dijo a la psicóloga que cuando viene conmigo hay prensa, que no le gusta pero

Yo soy víctima pero ellos, mis hijos, también son víctimas de una mente diabólica

Él me ha quitado a lo más importante que tengo que tengo en mi vida. Mis hijos. Me los ha quitado teniéndolos. No me los ha quitado, han hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí. Eso es mucho más cruel si cabe.

He tenido a mis hijos muertos en vida.

Les he hecho partícipes de cosas que no tienen que ser partícipes. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre.

El 5 de agosto de 2019 ocurrió un suceso que yo no hubiese verbalizado jamás si no hubiese sido porque sé que se ha puesto en conocimiento de medios de comunicación pero no se ha hecho público. Si no lo cuento yo, habrá alguien que lo cuente. Y me pertenece a mí contarlo.

Antes del 5 de agosto ponen en mi conocimiento que mi hija va a defender a su padre en el plató de GH VIP.

Yo en ese momento no estoy bien. Yo llevo en tratamiento psiquiátrico desde el año 2011. Con un tratamiento fuerte y un diagnóstico muy fuerte.

Eso no lo digo yo, lo dice el gabinete sobre la violencia de la mujer.

Yo vengo de estar hundida durante mucho tiempo. De tener que hace un ejercicio descomunal cada vez que salía a la calle. De no querer salir a la calle.

Cuando me llega esa noticia por mi cabeza empiezan a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que me venía encima peor con elemento mayo que era mi hija defendiendo a su padre en un plató

Yo no veía a mí hija desde el 27 de junio de2012. No estaba preparada para verla a ella defender a su padre.

No quería volver a sentir miedo y vergüenza.

No quería seguir sintiéndome cuestionada. No quería seguir viviendo en esas circunstancias.

Ese día, 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo. Ese día determino que no puedo.

Me quise quitar de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes. Me salvó Fidel (su marido).En el hospital yo llegué prácticamente dormida. Yo no recuerdo nada.

Me di cuenta de lo que había hecho y supe que era una soberana putada para los míos. Pero en ese momento lo único que quieres es no volver a pasar por lo mismo y no quieres ver el odio en tu hija.

Es una acción de la que me arrepiento pero es la puta realidad.

Me fui del hospital porque me avisaron que había alguien de prensa.

Sé que a Antonio David se le ofreció mi parte médico para que lo vendiera como ‘mira lo que se ha inventado esta ahora’