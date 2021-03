Rocío Carrasco: «Antonio David es un ser diabólico y por su culpa he perdido el amor de mis hijos»

Van a reventar los audímetros y siguiendo instrucciones de Paolo Vasile, todos los programas de Telecinco, sin excepción, están calentando el estreno.

A tope, con filtraciones, píldoras y detalles, cada vez más morbosos.

Vaya usted a saber lo que cobrará por todo Rocío carrasco, pero a tenor de lo que aflora, se ha entregado sin reservas.

Tras 25 años de silencio, Rocío habla por primera vez, cara al público, de sus más secretas intimidades.

Pone sobre la mesa todos los enrredos y polémicas que han rodeado su vida.

Temas sobre los que nunca se ha pronunciado: los problemas con sus hijos, la relación con Antonio David o la verdad tras su encierro junto a Fidel Albiac.

Este 20 de marzo de 2021, en el ‘precalentamiento’ d elo que soltarán el domingo a las 10 d ela noche en Telecinco, el programa ‘Socialité’ ha adelantado de cinco minutos de imágenes inéditas.

En las grabaciones, se escucha a Rocío reflexionar en voz alta y preguntarse si el escabroso documental, titulado ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, afectará negativamente a sus hijos.

Tras confesar que ha soportado que la llamen mala madre por la calle o que ha intentado quitarse la vida por la presión mediática y por «el maltrato al que Antonio David le sometía», Rocío continúa dejando titulares que hielan la sangre:

Si una cosa queda clara, incluso antes de conocer el contenido completo, es que Rocío señala a un culpable de todos sus males: Antonio David Flores.

Dice del padre de sus hijos que es un ser egocéntrico y diabólico al que va a destapar a través de la verdad.

«Hay un momento en su vida en el que toca fondo y se da cuenta de que esto tiene que cambiar y las cosas se tienen que saber (…) Hago esto porque ya no tengo miedo, porque ya está bien de linchamiento, de ponerme en un mercado público e irme quitando cada día partes de mí y arrancándomelas, es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona y que también le debo a los míos (…) Fidel ha sido mi apoyo, mi terapia, un corazón abierto sin pedir absolutamente nada a cambio (…) Fidel es todo lo contrario a lo que se ha contado de él todo este tiempo».

Rocío Carrasco ha explicado que durante todos estos años ha soportado que se cuenten mentiras «para no hacer daño a sus hijos» aunque eso haya supuesto perderse todo de ellos, incluido su amor.

«A mi enano, a David no le va a hacer daño, él es un ser feliz (…) A Rocío no sé cómo le puede sentar, si va a sufrir o no, pero me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores, han sido todo este tiempo víctimas de su padre (…) Solo quiero poder volver a vivir con normalidad, dejar de tener pánico al despertarme cada mañana».