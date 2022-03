‘Julia en la Onda’: Iglesias declara la guerra a Beni por gritarle a la ‘profe’ de la UAB que defendió a Putin

Los cuchillos están volando entre la izquierda y la extrema izquierda.

Pablo Iglesias no dudó en declararle la guerra a Elisa Beni después de que la tertuliana le gritó este 24 de marzo a Arantxa Tirado durante el programa ‘Julia en la Onda’.

La ‘mercenaria’ catalana de Nicolás Maduro intentó justificar la invasión rusa a Ucrania con la frase: “los que estudiamos geopolítica, vemos las cosas más allá. A mi me parece que interpretar esto y hacerle un chantaje a la gente al decirle: Usted qué quiere, democracia o los precios de la energía. Por que eso no es la realidad, la cosa no va por ahí”.

Sin embargo, Beni le encaró de inmediato: “Pero si es la realidad”. Sin embargo, Tirado se atrincheraba en el mismo discurso de la extrema izquierda y promovido desde Moscú: “La geopolítica y la geoeconomía no tiene valores morales superiores, son negocios”.

La tertuliana volvió a la carga y desprestigió a la catalana que da clases en la UAB: “Será en la que tú habrás estudiado”.

Por su parte, el exdiputado Ignasi Guardans le recordó que sí se trata de una guerra sobre valores y buscó acabar con tanto argumento de ‘cuñado’:

“Para mí, los que están desde sus tribunas y en sus radios diciendo mamarrachadas… cosas así… me parecen de un interés relativo. Los que están matando, matan por unos valores que son los de Putin y los que mueren, mueren por causa de los valores que Putin quiere implementar”.

Aunque la catalana dijo que eso era una simplificación de la invasión, el exdiputado le dejó claro que “una simplificación es decir que la gente que está muriendo en Ucrania es por intereses económicos americanos. Ve a decírselo a las madres… se te tendría que caer la cara de vergüenza”.

Tras el rapapolvo de Beni y Guardans, el exlíder de Podemos no dudó en salir en defensa de su aliada a través de Twitter: “Esto es lo que ocurrió en ‘Julia en la Onda’ cuando la doctora en relaciones internacionales y profesora de ciencia política de la UAB Arantxa Tirado trató de hacer un análisis. Escuchen como le responden el ex diputado de CIU Ignasi Guardans y la periodista Elisa Beni”.

Una publicación que no dejó indiferente a la tertuliana, que no dudó en atacar a Iglesias y tildarle de “aprendiz” de periodista.

“Tengo todo el derecho a decirle a Tirado, sea o no doctora, que su visión geopolítica ¿marxista? sobre Rusia no es correcta. Lo que ya supera los límites es que este señor, aprendiz de lo que yo llevo haciendo 35 años, se erija en faro y guardián ( y no comparto las formas de Guardans)”.

A lo que el ex vicepresidente respondió con un nuevo ataque contra la periodista, que se suma a la lista de comunicadores a los que Iglesias busca amordazar por ir contra de las tesis de la extrema izquierda

“Creo usted perdió la educación y las formas con Arantxa Tirado. Puede usted insultarme, llamarme aprendiz o enemigo de la libertad de prensa. Seguiremos haciendo nuestro trabajo tratando de mejorar cada día con rigor y educación. Un saludo”.

La ‘mercenaria’ de Maduro

No es la primera vez que Tirado queda retratada por defender a regímenes criminales. En los últimos años se ha convertido en una herramienta en el extranjero del régimen de Nicolás Maduro.

Arantxa Tirado es la politóloga catalana que viajó financiada hasta Caracas para realizar una serie de vídeos que buscaban desmentir la crisis humanitaria que padece el país. Una burla para los cinco millones de venezolanos que han tenido que emigrar debido a la crisis bolivariana pero que se intentó negar porque había clientes dentro de un McDonald’s.

Como si fuera poco, ha seguido con su labor de manipulación sobre Venezuela desde España, llegando incluso a realizar charlas y eventos con el exembajador del régimen Mario Isea.

La catalana es la autora del panfleto chavista ‘Venezuela: Más allá de mentiras y mitos’ su último vínculo económico con la dictadura bolivariana. Es importante recordar que, como confirman fuentes de la Embajada chavista en Madrid a Periodista Digital, Arantxa Tirado recibió financiación tanto para viajar en Caracas en un par de oportunidades, así como para participar en eventos a favor de Nicolás Maduro y hasta la elaboración de su ‘libro’.

La colaboradora de Julia Otero estuvo en noviembre de 2019 en Caracas junto al dictador venezolano e incluso presumió de su encuentro, donde justamente realizó el lanzamiento de su último panfleto.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Periodista Digital que el viaje de Tirado a Caracas, y su hospedaje, fueron pagado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La ‘Pablo Iglesias del chavismo catalán’ disfrutó de un lujo y seguridad personal que no dispone la mayoría de los venezolanos, quienes se encuentran sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes en el país. Sin embargo, Tirado ha encontrado tiempo para reírse en la cara del pueblo venezolano con una pequeña dosis de cinismo.

A través de sus redes sociales, la politóloga intentó blanquear al dictador afirmando que «Solo un presidente con sentido del humor puede aguantar tanto ataque». Para intentar demostrarlo, recreó una supuesta conversación con el tirano bolivariano: «NM: ‘Tú has escrito un libro ¿no? Lo he visto en redes. ¿Dónde está?’ Yo: ‘Sí, está ahí en la mesa. Lo he escrito con los millones q usted me manda’. NM: ‘Ah, ¿y te llegaron todos?’ Yo: ‘Sí, pero vengo por más’».

Pagas desde Miraflores

«Arantxa Tirado cobra directamente desde la presidencia de Venezuela”. Así lo confirmaron fuentes de la Embajada chavista de Venezuela en Madrid a Periodista Digital, quienes confirman que «todas sus apariciones en actos públicos de Venezuela, tanto en Barcelona como los más recientes en Madrid, conllevan un pago mensual que se tramita directamente por Mario Isea [embajador chavista en la capital española], pero que viene directamente desde Caracas«. Sin embargo, no han logrado confirmar si los recursos son tomados directamente de la cuenta de la Embajada en el Banco de España.

En este sentido, recalcan que se trata de la misma fórmula de pago que se realizan con otros de los españoles que trabajan a favor de los intereses de Nicolás Maduro, como es el caso de Juancho Santana, quien fue el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y se ha desempeñado como ‘asesor’ del exembajador chavista Mario Isea.