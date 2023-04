La reacción de Siro López al puñetazo de Valverde a Baena cabrea a Manolo Lama en COPE

Saltan chispas… en COPE.

Porque en el Santiago Bernabéu no solo fueron chispas. El pasado sábado 8 de abril el Real Madrid recibía en casa al Villarreal con la resaca del 0-4 endosado al Barcelona en la Copa del Rey, remontando la eliminatoria y plantándose en la final contra el ya clasificado Osasuna.

Con la liga perdida, los de Ancelotti saltaron al campo sin jugarse demasiado y, a pesar de ponerse por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, un gigantesco Samu Chukwueze dio una victoria para el submarino amarillo que le permite pelear por los puestos europeos.

El puñetazo de Fede Valverde a Baena

Pero la noticia, lamentablemente, no fue algo deportivo. Fue algo asqueroso, vomitivo y violento, pues el futbolista madridista Fede Valverde pegó un puñetazo a Álex Baena, jugador del Villarreal, cuando este se dirigía hacia el bus de su equipo.

Según las últimas informaciones, esta agresión premeditada se debe a que Baena en el partido de Copa del Rey en el que el Madrid gana por 2-3 al Villarreal, el mediocentro español dijo, supuestamente, al uruguayo «llora ahora que tu hijo no va a nacer». En ese momento, Fede Valverde y su mujer Mina Bonino, estaban pasando por un mal momento familiar, pues ella estaba embarazada pero todo apuntaba a que lo iba a perder, aunque finalmente y afortunadamente la gestación sigue su curso de manera normal y dará a luz en los próximos meses al segundo hijo de la pareja.

Discusión entre Manolo Lama y Siro López

De esto se habló, como no podía ser de otra manera, en El Partidazo de COPE presentado por Juanma Castaño. El programa radiofónico contaba con dos periodistas con gran prestigio en este país como son Manolo Lama y Siro López, los cuales tuvieron una discusión sobre el puñetazo de Valverde a Baena:

«No nos hagamos trampas al solitario. Nosotros no lo hemos visto, ni sabemos si Baena le ha dicho eso. Si lo ha hecho, es lamentable. Y si Valverde le ha pegado es lamentable al cuadrado», dijo Manolo Lama.

«Lamentable al cuadrado por qué. Quién es el primero que provoca. A mí me da lo mismo una agresión verbal que física. Es igual de grave. Cuando dices eso estás justificando a Baena», respondió Siro López a Lama.

«Valverde agrede a Baena 47 minutos después de haber jugado el partido. Es condenable las dos cosas. Pero un tío que pega a otro no lo justifico. Cuando insultan a Vinícius al macarra, aunque provoque, el que le llama negro es condenable doble», agregó Lama.

«Pues me está dando la razón. Condenable doble el primero que insulta. Es lo mismo agresión verbal que agresión física«, acabó Siro López.

«No podemos ponernos a discutir por un puñetazo. No está bien nada. Ni el origen ni la reacción», intervino Juanma Castaño para calmar el debate.

Paco González: «Si Baena dijo eso, no soy capaz de condenar a Valverde»

«Hay tres posibilidades: que lo dijera, que no y otra que Valverde lo entendiera mal. A mí me cuentan que Valverde fue a por él (Baena) después del partido a decirle no sé qué de la familia y tal y ya viene el castañazo. La parte que me extrañaba a mí es que aguantara tres meses del partido de Copa y esperaba una especie de perdón por parte de Baena. Esta es la versión de alguien cercano a Valverde, evidentemente. Si le dijo (Baena) esa frase a Valverde, yo no soy capaz de condenarle y no puedo decir lo que pienso porque está mal decirlo ante un micrófono. Pero claro, por qué voy a creer a Valverde y no a Baena…», apuntó Paco González.