‘Caso Negreira’: El Real Madrid pasa al ataque contra el Barça y un exárbitro que difama a Florentino Pérez

El Real Madrid ha pasado en cuestión de horas de mostrarse ajeno a lo que rodea el mayor escándalo de la historia del fútbol español, a pasar a la acción. Ahora mismo, el conjunto merengue tiene dos ‘objetivos’: el FC Barcelona e Iturralde González. Ambos objetivos tienen que ver con el ‘Caso Negreira’.

Y es que, el pasado domingo 12 de marzo hizo un comunicado oficial en el que, tras convocar Florentino Pérez una reunión urgente en la mañana de ese mismo día, deciden que el club merengue se personará en la causa contra el Barça y Negreira como acusación particular.

Esto quiere decir que el Madrid puede recibir, si la investigación lo requiere, toda la documentación relativa al ‘Caso Negreira’ siempre y cuando sean admitidos como parte en el proceso judicial. En otras palabras, el Real Madrid tendrá toda la información correspondiente y relativa al escándalo entre el Barça, Negreira, el CTA y los árbitros.

Las acusaciones particulares contra el ‘Caso Negreira’, contando con el Madrid, son ya tres: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los 40 clubes de LaLiga (que emitieron un comunicado conjunto excepto el club blanco) y ahora, el Real Madrid.

Y es que, la denuncia por parte de la Fiscalía por corrupción en los negocios hacia: Enríquez Negreira, al propio Barça, a Rosell, a Bartomeu y a los directivos Óscar Grau y Albert Soler, dejándose fuera todavía a presidentes como Laporta o Gaspart que presuntamente también estuvieron involucrados, la directiva madridista decidió dar ese paso al frente que se esperaba de ellos.

Sin embargo, el Real Madrid no tiene sólo ese frente abierto. En paralelo a estos comunicados oficiales, en los canales oficiales del club (RMTV), señalaban a Clos Gómez, el árbitro encargado actualmente del VAR y al que también señaló, entre otros, Ferreras en LaSexta tras el ofrecimiento de Negreira al Barça con ayudas con el videoarbitraje en 2020.

Pues bien, en RMTV hicieron un vídeo de Clos Gómez recalcando todos los errores arbitrales cuando estaba como árbitro de campo contra el Real Madrid. Y ahí es donde apareció el siguiente sujeto: Iturralde González.

Iturralde, que actualmente trabaja en El Larguero y Carrusel Deportivo en La Cadena SER, calificó el vídeo del RMTV hacia Clos Gómez como «rastrero» e «indecente». Pues bien, Iturralde se mostró «arrepentido» a su manera:

«Es el modus operandi de esta televisión (RMTV). Ya que son periodistas, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investigadlo. Para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas. En un partido 6-1 al Deportivo: acaba el partido, salimos del campo y los asistentes salen conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: «Sólo os pido que me pitéis igual que al Barça‘ El que me metió en una habitación aparte fue Florentino Pérez, le dije que no. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima», explicó Iturralde.