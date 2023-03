Enríquez Negreira retiraba 20.000 euros mensuales mientras cobraba del Barça: ¿A dónde iba ese dinero?

El mayor escándalo de la historia del fútbol español sigue creciendo y a flor de piel. Después de todas las informaciones que han salido al respecto sobre el ‘Caso Negreira’, el asunto se enturbia cada día más y más.

Siguiendo en la línea de las últimas semanas, Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez, de ‘El Mundo’, desvelan aún más información sobre el asunto. La última, lo hizo en la noche del pasado miércoles 1 de marzo donde, según siempre dicho medio, Enríquez Negreira llegó a retirar de su cuenta de banco hasta 20.000 euros al mes mientras cobraba por «servicios arbitrales» y «verbales» por parte del Barça. Fuentes de la investigación no dudan en tildar estas operaciones de «escandalosas».

«Las pesquisas de la Fiscalía han acreditado, importantes salidas de fondos en metálico de los depósitos bancarios del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que oscilaban entre los 10.000 euros y extracciones que llegaban a elevarse incluso al doble”, asegura ‘El Mundo’.

Durante el 2001 y el 2017, según ‘Football Leaks’, Negreira habría recibido más de 6,2 millones de euros mediante dos empresas, Nisdal SCP y Dascil 95 SL. Algunos de esos pagos también se facturaron mediante Soccercam SL, empresa vinculada a su hijo Javier Enríquez.

La Fiscalía, además, habría constatado que Enríquez Negreira no tiene ninguna propiedad a su nombre y que ha roto por completo su relación con su hijo. Así pues, se espera que en las próximas semanas salgan a la luz más novedades sobre el Barçagate.

¿A dónde fue ese dinero?

He aquí la pregunta del millón (nunca mejor dicho): ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? ¿A árbitros? ¿A su hijo? Aún no se sabe nada. Incluso no sabremos si se sabrá públicamente. Pero, llama extremadamente la atención que la exmujer de Enríquez Negreira aseguró que nunca «vio esas cantidades por casa»: