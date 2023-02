La exmujer de Negreira habla y aumentan las sospechas sobre el caso: "Esas cantidades, a casa no llegaron"

Sigue saliendo información sobre el caso más turbio del fútbol español. Y casi que mundial.

El ‘Caso Negreira’ es es asunto más comentado en los últimos días desde que se conoció que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) cobró casi 7 millones de euros por unos «informes técnicos arbitrales verbales».

A razón de la última información sacada a la luz por el medio OKDiario, de la mano de Teresa Gómez y Pelayo Barro, el asunto se enturbia aún más si es que se puede.

Y es que, dicho medio, habló con María Luisa Romero, la exmujer de Negreira, la cual rompió su silencio a base de confesiones que hacen aumentar las sospechas sobre este tema.

¿Qué hizo Negreira con el dinero?

La que fuera esposa y madre de sus hijos del ex número dos de los árbitros confesó no haber visto esos 7 famosos millones de euros: «Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron», asegura. Recordemos que Negreira, esos casi 7 millones de euros los retiró del banco para tenerlo en efectivo y que se perdiera su rastro, según las últimas informaciones

Además, admite que, en algunos momentos, el espíritu derrochador de Negreira le provocó pasar en ocasiones por baches económicos:

«Cuando ha tenido dinero, se lo ha aspirado. Ha sido derrochador, pero también ha sido de ayudar mucho. Se tenía que haber ayudado a sí mismo. Ha tenido momentos en estos años en los que le tuvieron que dejar dinero».

Además, según explica la exmujer de Negreira, el exárbitro nunca fue de contar ni dar explicaciones sobre sus negocios. «Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie«, argumenta María Luisa sobre su exmarido, «una persona muy hermética que nunca contaba nada».

Además, la exmujer de Negreira da pistas sobre el modus operandi de su exmarido, el cual amenazaba, a través de burofax, al Barça con contar las «irregularidades» que conocía pero que no convenía a ninguna de las partes cuando, en 2018, dejó de estar a sueldo de la entidad azulgrana (mismo año en el que deja de ser exvicepresidente del CTA).

«Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando», asegura la exmujer sobre los intentos de chantajes de Negreira al Barça.

Y es que, según las informaciones sobre las amenazas/chantajes, el exvicepresidente del CTA dejó de insistir al Barça al ver que sus burofax no llegaba a lo que él quería. Pero, María Luisa considera que no es que se diese por vencido, sino que tenía algo con qué respaldarse. No era ningún tipo de farol.

#OkDiario La ex mujer de Negreira: "Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron" "Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando" La Fiscalía Provincial de Barcelona intenta acreditar el destino final de los 7 millones de €. pic.twitter.com/WDhTDTx6Tr — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) February 24, 2023

Las preguntas que surgen ahora, presuponiendo que lo que cuenta la exmujer es cierto, son: ¿Qué hizo Negreira con esos casi 7 millones de euros? ¿Se los dio a algún árbitro? ¿Lo utilizó para influenciar a más gente como, por ejemplo, Sánchez Arminio, el por entonces presidente del CTA?

Las dudas están ahí. Y lo turbio, también.