Bofetón de Rajoy a Zapatero delante de su amigo Herrera: cuenta la verdad de la disolución de ETA

Mariano Rajoy dejó una sensación gloriosa de sus últimas intervenciones en la vida pública, allá por el agonizante 2022, como un analista futbolístico increíblemente atípico de los partidos de España en el Mundial.

Regresa ahora, este 5 de julio de 2023, de alguna manera, para participar en esta precampaña salvaje que ya estamos viviendo de cara a las elecciones generales del 23-J. El expresidente del Gobierno estuvo en COPE con Carlos Herrera y sus contertulios, y se pueden imaginar que Rajoy fue el mismo Rajoy de siempre y tan Rajoy como nunca, pero algún titular se puede entresacar de la charla radiofónica.

Y especialmente el palo de Rajoy le llegó a Zapatero, que en la misma plaza de COPE hace apenas unos días soltó todo tipo de burradas y de forma bastante vehemente. Acuérdense de cómo sacó pecho de que fue su Gobierno quien acabó con ETA:

Fue Herrera quien preguntó entonces a Rajoy por esta explicación burda que Zapatero, amigo del periodista, dio en su día:

La respuesta de Rajoy no tuvo desperdicio:

«En estos temas debemos ser serios todos. Con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero ni el gobierno de Rajoy, acabó el conjunto de la sociedad española y las víctimas del terrorismo, ellos y su capacidad de aguante y de no aceptar el chantaje. La sociedad, los fiscales, los jueces, la Policía y cada gobierno puso de su mano todo lo que pudo. En 2011 ETA anunció que dejaba las armas de manera definitiva, yo era líder de la oposición y dije que estaba muy contento pero que la clave para mí era que anunciaran su disolución. A finales de 2011 llegué al Gobierno, recibimos una comunicación del gobierno de Noruega diciendo que allí estaba la cúpula de ETA para ver los acuerdos, y estaban allí porque el gobierno anterior así lo había aceptado. Yo dije que nada teníamos que negociar ni que hablar, y al final decidieron echarlos de allí. Yo no tuve el más mínimo contacto ni relación y ya hacia el final, en 2018 ETA anunció que se disolvía como organización. Esa es la historia y la verdad. Pero lo más importante no es lo que diga ni uno ni otro, sino que con ETA acabó la sociedad española y las víctimas del terrorismo».