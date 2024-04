Carlos Herrera vaticina cuál será el comportamiento de Pere Aragonès en el Senado: «Un niñato maleducado»

Carlos Herrera lo tiene claro.

La presencia de Pere Aragonès, el presidente de Cataluña, en el Senado, servirá para bien poco.

En su editorial en ‘Herrera en COPE‘ resaltó que no solo es que el mandatario catalán demuestre su actitud prepotente y maleducada, sino que además desde el PSOE no se le dé réplica. Ni siquiera el lenguaraz de Emiliano García-Page:

Bueno, hoy la noticia está en el Senado. Allí se celebra el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas a propósito de la amnistía. No van a ir los presidentes socialistas. Ni Page. Porque dicen que no quieren hacerle el juego al PP. Bueno, allá ellos. Está controlada por el PP, pero el Senado no deja de ser la institución natural para que se expresen los presidentes autonómicos. Y esto va sobre todo por Emiliano García-Page. Lo de Page con la amnistía y con tantas otras cesiones de Sánchez al independentismo es amagar siempre y no dar nunca. Tiene mucho más valor lo que pueda decir Emiliano García-Page en el Senado que los titulares que sabe colar en los medios de comunicación.