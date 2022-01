Qué hay detrás del grosero broncazo entre Celia Villalobos y Pablo Iglesias

En Periodista Digital nos encanta una bronca. Y esta última semana de enero nuestros deseos se han visto recompensados, con la lluvia de palos de ida y vuelta entre una tele, el Twitter, tres protagonistas de altura y mucho ruido alrededor.

Hemos venido contando todos los detalles de los insultos que Celia Villalobos, ex del PP, le mandó en clave humorística desde Todo es mentira a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y podemita jefe en la sombra, mentando a sus hijos, a su mujer, y el arreglo de dientes…

También la respuesta tuitera del podemita, con sangre en los ojos y las venas a lo María Patiño, y la vuelta a la carga de la del PP, también con Risto Mejide amenazando al podemita.

Y es que si Iglesias señaló al presentador por permitir los agravios de su tertuliana, Mejide advierte al podemita:

«¿Qué no le gusta el programa?, no pasa nada. Hay más opciones. Pero estoy esperando con ganas ver su programa. Créame que tomaremos nota».

Se vendrán más capítulos, sin duda, en la guerra de estos tres personajes pero, ¿qué hay verdaderamente detrás de este enconamiento?

La primera gran bronca, en el 2015

La liaron tremebunda Celia Villalobos y Pablo Iglesias en 2015, en el Hemiciclo, un día en el que el podemita participaba en el programa de RNE en las puertas abiertas del Congreso. Por allí apareció la del PP y, ni corta ni perezosa, agarró al entonces ‘Coletas’ y lo zarandeó dialécticamente.

«Me ofende que digas que mi partido es corrupto. Tú solamente hablas, pero no escuchas. «Mi partido, por desgracia, ha tenido casos importantes de corrupción que a quien más nos jode es a nosotros».

Contra el ‘Rastas’

El caso es que desde entonces y hasta hoy siempre han mantenido una pugna dura los podemitas y Celia Villalobos. Recordemos, por ejemplo, que fue la del PP quien metió un buen golpe al ya exdiputado Alberto Rodríguez por sus pintas:

«Me da igual que lleven rastas, pero limpias, para no pegarme un piojo».

«¡Eres un antiguo!»

Tuvieron sendos protagonistas otro encontronazo en 2017, y así lo contaba Villalobos en Antena3: «Yo soy mayor que tú y tú eres un antiguo».

«Él puede ser portavoz en la comisión que su grupo decida, pero él nunca había ido. Lo que me hace gracia de Pablo es que siempre te trata con cierta condescendencia, y yo un día le dije en el pasillo y un día se lo voy a decir delante de las cámaras: Querido Pablo, yo soy mayor, y tú eres antiguo».

«¡Bienvenidos a la casta!»

Una más, en 2016, la del PP quedándose bien a gusto en El Programa de Ana Rosa:

«Yo los he vivido muy de cerca, y lo que tienen que perder es ese aire universitario, que van de quince en fondo, que se reúnen en el suelo para hacer asambleas… Se tienen que dar cuenta que la universidad es una cosa pero no pueden trasladar eso al resto de su vida. El Parlamento necesita que se le devuelva un poco de seriedad, porque esto no es un teatro ni un show».

Pelea de gallos con Monedero

Volviendo a la actualidad, el caso es que la relación de Villalobos con la política, desde que está retirada y apuesta principalmente por los programas de entretenimiento en televisión, ha venido ligada al humor -o intento de-. Por eso, quizás no le salieron del todo bien las bromas de Todo es Mentira a la malagueña, pero seguramente era su intención.

Recientemente la hemos visto, incluso, en un programa de El Terrat, haciendo una especie de ‘pelea de gallos’ con Monedero, tirándose chistes políticos la una al otro y viceversa.

En cuanto a los choques entre Pablo Iglesias y Risto Mejide, tampoco ha sido este el único y tampoco será el último; pero lo dejaremos este punto para otro fascículo.

El odio de Rufián, Julia Otero y Ferrán Monegal

Lo que sí ha conseguido Villalobos, desde luego, es sacar de la cueva a los que le tienen odio enfermizo.

Es el caso de Rufián, que se apuntó rápido a señalar que la del PP es la peor persona que ha conocido en el Congreso en seis años. Nada menos: «Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor».

Y luego, los de Onda Cero; Julia Otero y Ferrán Monegal. Aprovechaban la tesitura en el programa vespertino Julia en la onda para atizar a Villalobos. Un hombre como Monegal, analista televisivo, que sabe de lo que va el humor en televisión y el sarcasmo contra los políticos. Pero claro, depende del color, como siempre: