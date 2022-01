El zasca de Villalobos a Iglesias ante un atónito Risto: “¿Te cuido a los hijos?, tu mujer ya no te hace caso…”

Celia Villalobos salió con un cuchillo entre los dientes contra Pablo Iglesias.

La exministra de Sanidad del Partido Popular atacó sin piedad al exlíder de Podemos en ‘Todo es Mentira’ del 24 de enero ante la mirada atónita de Risto Mejide.

Mientras el presentador de ‘Cuatro’ desmontaba los ‘fakes’ de Podemos, la colaboradora aprovechó para lanzar un dardo envenenado al político de extrema izquierda.

Todo comenzó cuando se puso un audio de Iglesias en RAC 1 donde criticaba que:

“Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de Felipe González, de José María Aznar, de Pepé Bono, de Margallo, de Calvo o de Celia Villalobos…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos”.