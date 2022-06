Celia Villalobos y Javier Nart muelen a palos a Pilar Rahola por “cansina” y “desinformada” en TV

Celia Villalobos y Javier Nart molieron a palos a Pilar Rahola durante toda la emisión de ‘Todo es Mentira’ del 23 de junio.

Todo comenzó cuando la tertuliana independentista cargó contra la Fiscalía Anticorrupción por archivar la investigación contra Isabel Díaz Ayuso. “La Fiscalía Anticorrupción archiva tantas cosas que uno ya no sabe cuando pone la lupa en la Justicia y cuando en otras cosas”, lanzó Rahola en un desafío a la independencia judicial.

Aunque Villalobos intentó interrumpirla, la tertuliana subió el tono: “Celia no puedo decir que está bien, lo que no está bien”. A lo que la exministra de Sanidad le mandó a callar con ironía: “¡Ay! Cómo no va a haber motivo ninguno para investigarla si es presidenta de la Comunidad de Madrid y que es del PP, además. Si es que eso no se puede perdonar. Cómo puede ser presidenta de la Comunidad de Madrid alguien del PP, como la Ayuso”.

Rahola, al ver cómo se le caían sus argumentos, intentó salir al paso “no tiene que ver que sea del PP o que sea Ayuso, sino que es un tema que huele mucho”. Una vez más, salió trasquilada por parte de la ‘popular’

“Oye, yo estaba reflexionando sobre tu defensa de la ética contra el hermano de Ayuso y te quiero hacer una pregunta ética: El marido de la vicepresidenta primera es quien gestiona en Europa el tema de los fondos europeos de España, ¿desde el punto de vista ético a tí te parece razonable que el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta se dedique a esto?”.

Al verse atrapada e intentando escabullirse para no echar piedras al PSOE, la tertuliana acusó a Villalobos de “poner el ventilador para señalar a los demás”.

Sin embargo, Javier Nart aprovechó y le calzó un nuevo varapalo: “cuando se habla de un tema judicial, hay que hacerlo con un punto mínimo de seriedad y no con una frivolización de charla de bar”, por lo que salió en defensa de la Fiscalía Anticorrupción contra los ataques de la independentista, a quien acusó de “informarse por una gacetilla en un periódico”.

No fue el único ‘zasca’ del eurodiputado, quien también acusó más adelante a Rahola de “no saber lo que dices” cuando acusó a la OTAN de “no ser inocente” y de “permitir los bombardeos turcos en Kurdistán”. Una versión que fue desmentida por Nart, dejándola una vez más en evidencia.

La tensión alcanzó su máximo nivel cuando en ‘Todo es Mentira’ analizaron que Tim Burton fuera nombrado embajador de Madrid, ya que Rahola aprovechó para meter con calzador la polémica de Almudena Grandes, quien fue nombrada hija predilecta de la capital. Algo que, para la tertuliana, no es suficiente.

Cuando Villalobos intentó meterle un nuevo ‘zasca’, Rahola comenzó a gritar e interrumpirla de forma continúa para intentar esquivar una nueva humillación. Sin embargo, la ‘popular’ no dejó pasar la oportunidad para lanzarle un “no me grites que no estoy sorda. ¡Qué cansina que eres, hija!”.