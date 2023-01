Espinosa de los Monteros (VOX) borra la sonrisa a Marc Sala (TVE) con un épico ‘zasca’ en directo

Iván Espinosa de los Monteros necesitó menos de un minuto para borrarle la sonrisa del rostro a Marc Sala.

El presentador de ‘La Hora de TVE’ disfrutaba mientras se atacaba a VOX en la tertulia del 19 de enero, pero le cambió el semblante cuando intervino en directo el portavoz del partido de Santiago Abascal.

Espinosa de los Monteros entró como un tornado en el directo: “Muy buenos días Marc, estoy escuchando con mucho interés la tertulia… significativa por lo que se está diciendo”.

El presentador de TVE le interrumpió para intentar trolearle: “¿Sabe una cosa?, no dudaba que estaba escuchando con interés”. Una ‘gracia’ que le costó un épico ‘zasca’ en directo:

“Claro, es que cuando oigo que VOX es un problema y eso queda en el ambiente como si nada… pues mire, VOX es un partido que representa, aproximadamente, a uno de cada seis españoles, cuatro millones de votantes”.

A lo que agregó: “Entiendo que VOX es un problema para la gente que no le gusta VOX, para la gente que no le gustan las ideas de VOX, para esa gente que está más metida en el consenso progre. Para la gente que proviene de la izquierda mediática-política y cree que todos debemos acoplarnos a esas ideas”.

A pesar de que reconoce que “entiende” el rechazo de dichos grupos a su partido, también les recuerda que “eso no es lo democrático”. ¿El motivo?, que “lo democrático es que haya diversidad de opiniones y partidos que tengan opiniones distintas y que aquellos que han llegado a posiciones de poder, porque la gente les ha votado, tengan la posibilidad de defender las ideas en las que creen”.

“Eso no es un problema, eso se llama democracia”, sentenció.

📺 @ivanedlm en @LaHoraTVE "VOX es un partido que representa a 4 millones de españoles, comprendo que eso sea un problema para el consenso progre". "Pero lo democrático es que haya diversidad de opiniones y partidos que tengan opiniones distintas". ⬇ HILO ⬇ pic.twitter.com/6daDMA6VOg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 19, 2023

Segundo round

Al abordar el tema del plan antiaborto de Castilla y León, el portavoz de VOX aseguró que no fue publicado en el Boletín Oficial de la comunidad porque el PP no cumplió con lo que “se plasmó por escrito”.

La copresentadora Silvia Intxaurrondo intentó presionarle para saber la fecha en la que saldrá publicado el protocolo, pero Espinosa de los Monteros se negó a dar un día exacto ante la polémica que rodea al tema. Sin embargo, la periodista de TVE no cesó de insistir, por lo que el diputado se plantó: “Dígame usted lo que quiere que le conteste (…) Yo no le hago las preguntas, y usted no me diga qué debo responder”.

Además, indicó que el plan saldrá publicado el día que el PP no espere a ver “qué dicen los medios de izquierda, qué dice TVE o qué dice Silvia Intxaurrondo”.

Una mención directa que sorprendió a la comunicadora, quien buscó tirar de modestia: “Me da una importancia que no sé si tengo”. Sin embargo, Espinosa de los Monteros le matizaba: “Se la da el PP [la importancia]”.