Mediaset pone fin a los ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier Vázquez tras su mínimo histórico

Mediaset ha decidido no alargar más la agonía de Cuentos chinos. El formato era la gran apuesta de la cadena de Fuencarral para el acess prime time y competir así con El hormiguero de Pablo Motos. Una empresa complicada que encargó a uno de los grandes valores de la cadena y que, finalmente, ha resultado fallida.

La cadena comunicó su intención de cancelar el formato producido por La Fábrica de la Tele tras la emisión del programa del miércoles 27 de septiembre donde la invitada fue la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. El programa no alcanzó el 6 % de share quedando así muy por debajo de las expectativas de la cadena y muy lejos de su principal competidor en Atresmedia.

El propio Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado en sus redes sociales y ha tirado de ironía para comentar el momento que está atravesando:

«Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda».