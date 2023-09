Jorge Javier vuelve repartiendo dardazos contra Ana Rosa y Pablo Motos y con declaración de intenciones

Puntual a su cita, Jorge Javier Vázquez ha estrenado Cuentos chinos, uno de los programas de la nueva temporada que con más ganas se esperaba.

Por un lado porque se trata de la vuelta del de Badalona a la pequeña pantalla después de casi tres meses alejado.

Por otro, porque el estreno supune una de las grandes apuestas de la nueva Mediaset en este curso televisivo.

El objetivo es hacer frente a una marca tan consolidada como es El hormiguero que capitanea desde hace 18 años Pablo Motos en Antena 3.

El programa ha arrancado con el propio Jorge Javiez Vázquez capitalizando todo el formato dedicado al humor. Una apuesta curiosa pero que satisface gran parte de la curiosidad del espectador. Vázquez volvía después de 117 días fuera de la televisión. No estuvo en la despedida del histórico Sálvame.

El catalán ha asegurado que vuelve después de que el grupo Mediset viviera «una transición, especialmente dolorosa para mí» y recordó ante Susi Caramelo, colaboradora con la que ha demostrado especial química, que el 18 de mayo acabó en urgencias por una subida de tensión y deció tomarse un descanso.

«He pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica: rabia, ira, tristeza, desencanto….durante la baja médica fui capaz de atar cabos y saber qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera”, añadió. «Estoy aquí por el apoyo de Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Por él estoy aquí y, lo tengo muy claro», puntualizó.

Hizo también una aviso a navegantes lleno de ‘dardazos’:

«Vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Vengo sin ningún ánimo revanchista. Vengo a trabajar y pido a la gente que no trabaja que al menos no enrede. He visto colaboradores que deberían estar en la cárcel por aburrir al público».