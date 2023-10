Así manda Pilar Gómez a la lona al ‘ofendidito’ Fernando Berlín en laSexta

Pilar Gómez mandó a la lona al ‘ofendidito’ Fernando Berlín sin esfuerzo.

Durante su participación en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, la periodista defendió a Alberto Núñez Feijóo por sus palabras sobre el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás.

«El hecho de decir que apoyas a Israel, no quiere decir que no condenes totalmente lo que ocurre en Palestina», indicó. Y rechazó que el líder del PP «se haya situado en un lugar dónde no se hayan situado las democracias similares a nosotros». De ahí que se mostrara tajante al asegurar que «yo no he visto ninguna palabra desleal».

Al observar cómo Gómez defendía sin fisuras las palabras de Feijóo, Fernando Berlín intentó ganar el debate utilizando el rifirrafe del pleno de la Asamblea de Madrid, en donde Isabel Díaz Ayuso acusó de “antisemita” a Mónica García tras lanzar duras acusaciones contra Israel, pero evitando condenar con la misma contundencia los ataques cometidos por los terroristas de Hamás.

«Ayuso ha llamado antisemita a Mónica García por condenar que la ley internacional se cumpla con Israel”, lanzó el periodista de izquierdas. Sin embargo, Gómez recordó que la líder de Más Madrid faltó al respeto de la presidenta de la Comunidad de Madrid al tildarle de “sinvergüenza” y “mongola”.

Al ver cómo la ‘pistolera’ de Más Madrid quedaba retratada, Berlín saltó en directo: “No, no me líes… yo estoy diciendo lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no las respuestas que han generado que a uno le llamen antisemita”, intentó justificar a la política de extrema izquierda.

Gómez recordó que desde la extrema izquierda no están solicitando simplemente la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, por lo que acusó a Berlín de “ser con eso con lo que tu te quedas [una parte del mensaje completo]”.

Al ser constantemente interrumpida, Antonio García-Ferreras le pidió que le dejara terminar alguna frase, a lo que el periodista de ‘La Cafetera’ se negó al considerar que estaban “manipulando lo que estoy diciendo”. Fue entonces cuando Gómez trazó la línea y le mandó a la lona: “Yo solo estoy hablando contigo. Si tú te consideras que te estamos manipulando… será en otro programa o donde seas que estás”.

Finalmente, la periodista recordó que Mónica García destaca por no haber condenado con total rotundidad los ataques terroristas cometidos por Hamás contra la población civil de Israel.