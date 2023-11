Esperanza Aguirre sacude a Marta Flich: “No participo en vuestra idea de normalizar a Bildu y de que Otegi es bárbaro”

Esperanza Aguirre sigue repartiendo cera por las cadenas de televisión.

Tras haber arrasado en el programa ‘La Roca’ de laSexta y ‘Espejo Público’ de Antena3, la expresidenta de la Comunidad de Madrid volvió a sacudir los plató con su intervención en ‘Todo es Mentira’ del 6 de noviembre.

La ‘popular’ fue llamada para explicar por qué había participado en la protesta de la calle Ferraz contra la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes. Sin embargo, se trató de una llamada marcada por la tensión por el primer momento.

Marta Flich buscó desacreditar a Aguirre por protestar contra la amnistía antes de que se conozca el texto íntegro de la ley de amnistía prometida por el PSOE a Junts y ERC. Si bien la expresidenta autonómica intentó explicarse, fue constantemente interrumpida, por lo que elevó el tono.

“¿Te lo puedo explicar [el motivo de protestar antes de conocer el texto completo de la ley de amnistía del PSOE]? ¿Puedo hablar? Es que yo soy la entrevistada…”. Un intento por justificar su decisión que era constantemente cortado por Flich, quien le dejó caer que el momento de protestar o de hablar es cuando se conozca el documento oficial.

La ‘popular’ no dio su brazo a torcer: “Yo hablo ahora porque Sánchez ya reconoció que habrá amnistía”. Y adelantó: “Claro que vamos a salir a protestar”.

La presentadora de ‘Cuatro’ volvía a la carga al preguntarle si se sentía “desacreditada” por las declaraciones de Fernando López Miras contra la presencia de Aguirre en la protesta de Ferraz. Una vez más, el tiro le salió por la culata: “El PP no es una secta, como el PSOE quizá lo es y tampoco”.

Y sacudió a Flich en directo: “No participo en vuestra idea de normalizar a Bildu y de que Arnaldo Otegi es bárbaro, mientras que VOX es asqueroso”. De inmediato, la presentadora de ‘Todo es Mentira’ intentó defenderse: “A mí no me metas ahí”.

Pero la ‘popular’ la ignoró para admitir que hay aspectos con los que está de acuerdo con el partido de Santiago Abascal y otros con los que no tanto. Al observar cómo Aguirre les estaba dando un repaso, Flich se apresuró a cortar la entrevista, llegando incluso a negar que otros tertulianos pudieran preguntar a la expresidenta autonómica.

Al momento de cortar la transmisión, Flich mostró su enfado al soltar: “No me vas a decir a mí qué preguntar, yo preguntaré lo que quiera y haré mi trabajo al margen de mi ideología”. Aguirre no entró más al trapo y se despidió con la sonrisa de saber que ganó la batalla.