Esperanza Aguirre se atrinchera contra la amnistía y silencia a Celia Villalobos ante Susanna Griso

Esperanza Aguirre está atrincherada en su lucha contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes.

En su intervención en el programa ‘Espejo Público’, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no mostró ninguna señal de arrepentimiento por haber participado activamente en la protesta de la calle Ferraz. Un encuentro espontáneo de ciudadanos para mostrar el malestar por los avances del Gobierno PSOE-Sumar en la amnistía de Carles Puigdemont y el resto de independentistas vinculados al 1-O.

La presencia de Aguirre no gustó a Celia Villalobos, quien el pasado 5 de noviembre dio una polémica opinión desde el programa ‘laSexta Xplica’. «Me parece un error gravísimo, a mí no me representa», indicó en referencia a la expresidenta autonómica.

Una frase que aprovechó Susanna Griso para intentar acorralar a Aguirre en directo:

“Esas protestas espontáneas se comenta en la mesa [de debate] que están en la órbita de VOX de alguna manera, auspiciadas por VOX y Celia Villalobos dice que ‘fueron un error y que usted no la representa’. Lo mismo nos acaba de decir ahora [Fernando] López Miras”.

Sin embargo, Aguirre no se dejó intimidar y contestó con dureza: “¿Celia Villalobos? Me alegro mucho de no representarla. Habrá que preguntar a los militantes quien le representa mejor; si ella o yo…”.

– Susana Griso: Celia Villalobos dice que es un error participar en las manifestaciones frente a Ferraz y que usted no la representa.

– @EsperanzAguirre: Me alegro mucho de no representarla, jejeje… Habrá que preguntar a los militantes quien le representa mejor; si ella o yo.… pic.twitter.com/qL9toSoeoK — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 6, 2023

La expresidenta de la Comunidad de Madrid también mostró su apoyo a la manifestación del próximo 18 de noviembre: «Espero que llenemos Cibeles con más gente todavía que la que tuvimos en Colón».

Tania no se salva

Aguirre silenció el plató de ‘Espejo Público’ solo un día después de dar un repaso a Tania Sánchez en el programa de Nuria Roca en laSexta. En concreto, la conversación fue así:

Tania Sánchez: «Por enmarcar el tema de la amnistía, se está negociando la ley y esto afecta a centenares de catalanes. Yo quiero preguntar a Esperanza Aguirre, que cuando fue presidenta yo creo que en dos ocasiones e produjeron consultas en defensa de la sanidad pública». Esperanza Aguirre: «¿Consultas?» Tania Sánchez: «Había ciudadanía organizada que puso consultas en la calle, hizo un referéndum…» Esperanza Aguirre: «¡Que no me cuentes historias, Tania! ¿Pero qué consultas? ¡Las habrás organizado tú y Podemos!» Tania Sánchez: «Le informo de que la ciudadanía de Madrid en su época de Presidenta se organizó e hizo un referéndum». Esperanza Aguirre: «Seríais los podemitas madrileños. Que sois una pequeña parte».

Siguió con su perorata infame Tania, con el único ánimo de comparar a los violentos independentistas que agitaron las calles en Cataluña en 2017 con alguna propuesta vecinal que se hizo en Madrid, seguramente en alguna plaza un domingo por la mañana y en la que había cuatro podemitas sentados en sillas con unos panfletos.

Culminó Aguirre: