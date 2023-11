Esperanza Aguirre amarga la tarde a Tania Sánchez en laSexta con un bofetón de verdades

Están utilizando todo argumento, por muy loco que parezca, para defender la miserable amnistía que se viene a todo el procés, incluyendo a los terroristas CDR que violentaron las calles hasta un terrible punto de ebullición.

Sí, progres de todo pelo, podemitas y socialistas de los fieles a Sánchez, no paran de mentir, exagerar y retorcer la realidad por las teles en un intento desesperado de convencer al resto de los españoles. Que por cierto, son mayoría.

Lo malo este domingo 5 de noviembre de 2023 es que Tania Sánchez –recuerden, ex de IU, ex de Podemos, ex de Iglesias y después ya no se sabe muy bien de cuántas cosas más-, tenía enfrente en el plató de laSexta a nada más y nada menos que Esperanza Aguirre.

Fue en el plató de Nuria Roca en laSexta y a la podemita aún le debe estar doliendo el soplamocos de la expolítica del PP:

Tania Sánchez comparando no se sabe qué consulta ciudadana con el referéndum del 1O y llega doña Esperanza Aguirre y le amarga la tarde. pic.twitter.com/utS3boac22 — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) November 5, 2023

Tania Sánchez: «Por enmarcar el tema de la amnistía, se está negociando la ley y esto afecta a centenares de catalanes. Yo quiero preguntar a Esperanza Aguirre, que cuando fue presidenta yo creo que en dos ocasiones e produjeron consultas en defensa de la sanidad pública». Esperanza Aguirre: «¿Consultas?» Tania Sánchez: «Había ciudadanía organizada que puso consultas en la calle, hizo un referéndum…» Esperanza Aguirre: «¡Que no me cuentes historias, Tania! ¿Pero qué consultas? ¡Las habrás organizado tú y Podemos!» Tania Sánchez: «Le informo de que la ciudadanía de Madrid en su época de Presidenta se organizó e hizo un referéndum». Esperanza Aguirre: «Seríais los podemitas madrileños. Que sois una pequeña parte».

Siguió con su perorata infame Tania, con el único ánimo de comparar a los violentos independentistas que agitaron las calles en Cataluña en 2017 con alguna propuesta vecinal que se hizo en Madrid, seguramente en alguna plaza un domingo por la mañana y en la que había cuatro podemitas sentados en sillas con unos panfletos.

Culminó Aguirre: