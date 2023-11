La hipocresía de Ferreras: De quitar hierro a las amenazas de muerte de los ‘indepes’ a rasgarse las vestiduras por Ferraz

Antonio García-Ferreras sigue haciendo malabares ideológicos.

Durante su intervención en ‘Al Rojo Vivo’, el presentador de laSexta cargó contra Javier de Andrés, nuevo líder del PP vasco, por tildar de espontáneas, populares y sanas las protestas en Ferraz.

“¿Le parece sano esto?”, indicó García-Ferreras, mientras destacaba que “los manifestantes han lanzado botellas, bengalas, contenedores y adoquines contra la Policía. Queremos imaginar que Javier de Andrés no piensa que esto es sano y popular, pero no lo ha dicho”. Sin pestañear, el periodista de la cadena de izquierdas también se rasgó las vestiduras por haber oído “mensajes xenófobos y homófobos” en la manifestación.

🔴 Ferreras: "Javier de Andrés, nuevo líder del PP vasco, ha llegado a calificar estas protestas como espontáneas, populares, sanas… ¿Le parece sano esto a Javier de Andrés? Mensajes xenófobos, homófobos, franquistas…" #NegociacionesARV pic.twitter.com/s7HOOmJwtZ — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 8, 2023

Doble vara de medir

Irónicamente, García-Ferreras no se mostró tan ofendido cuando fue amenazado de muerte y escoltado por los Mossos tras su cobertura del 3-O de 2017.

«Han sido 25 minutos desagradables, hemos estado trabajando toda la mañana desde el Parlament, contando todo lo que ha pasado allí hoy. Al salir, serían varios centenares de jóvenes concentrados allí con los que hemos tenido problemas. Nos han seguido, insultado, amenazado de muerte, pero mucha gente también nos ha apoyado», indicó el presentador a su compañera Julia Otero.

«No hemos sido golpeados, pero cuatro o cinco Mossos han tenido que rodearnos para evitar incidentes mayores. Al no poder encontrar manera de salir, la Guardia Urbana ha tenido que venir como refuerzo, pero estamos perfectamente», continuó Ferreras, quien de inmediato se apresuró a quitarle hierro al asunto.

«Quiero quitarle trascendencia a los gritos, creo que mucha gente de esta ni siquiera ve La Sexta o la televisión. Que nos llamen manipuladores no me parece nada reseñable, porque también hay mucha otra gente que pedía respeto a nuestro trabajo. Son solo una parte los que nos critican, por lo que quiero restarle importancia», dijo.

«Nosotros vamos a contarlo todo, los errores de unos y los errores de otros, porque no somos independentistas, somos periodistas», se defendió ante de pedir: “Máxima serenidad”.

“Sacar a la gente a la calle es fácil, que vuelvan a sus casas es lo complicado. No se le debe de ir de las manos ni a los que están al frente del ‘procés’ ni a los políticos nacionales. Lo único, lo que más me ha preocupado, han sido las miradas de odio irracional, pero gracias a los Mossos y a la Guardia Urbana no ha habido mayor problema«, sentenció Ferreras.