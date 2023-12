Alfonso Serrano aterriza a zascas a José Luis Ábalos con los viajes por todo el morro de Sánchez en el Falcon

Quiso defender lo indefendible y se llevó una buena ración de zascas.

El socialista José Luis Ábalos trató de justificar los viajes a mansalva de Pedro Sánchez a bordo del Falcon y acabó rebozado a críticas en el plató de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), por el número dos de Isabel Díaz Ayuso y senador del Partido Popular, Alfonso Serrano.

El exministro de Transportes puso en marcha el ventilador diciendo que Mariano Rajoy había tirado de Falcon para acudir a un partido de fútbol y el político conservador tuvo que aclararle que fue con motivo de la final de la Eurocopa de 2012 y como representación oficial de España:

En Estados Unidos se separa la actividad del partido con la del Gobierno. El problema es que yo no me creo al PSOE. Yo lo que quiero son los datos de transparencia. Este Gobierno tiene más de 200 resoluciones en contra del Consejo de Transparencia que no cumple y 11 de ellas están relacionadas con el Falcon.