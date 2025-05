¡Sánchez, el tirano, vuelve a cachondearse del Congreso y de España entera!

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta estos días 7 y 8 de mayo de 2025 una votación de alto voltaje político en el Congreso de los Diputados para convalidar el real decreto ley contra los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump.

El resultado se espera ajustadísimo y la figura de Pedro Sánchez no está para tirar cohetes precisamente.

La aritmética parlamentaria al límite

El escenario que se dibuja para la votación del jueves muestra la extrema fragilidad de la mayoría gubernamental. Según las posiciones anunciadas por los diferentes grupos, el decreto saldrá adelante por apenas tres votos de diferencia: 174 síes frente a 171 noes. El PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria votarán a favor, mientras que PP, VOX y UPN lo harán en contra.

La abstención de Podemos ha resultado determinante para inclinar la balanza. La formación liderada por Ione Belarra ha criticado duramente el decreto, calificándolo como «insuficiente» y afirmando que «no sirve para nada» y «no será útil para proteger nuestro tejido productivo, ni a los trabajadores». A pesar de estas críticas, los morados han optado por no tumbar la iniciativa, aunque exigen medidas más contundentes como «la expropiación de viviendas de todos los fondos buitre americanos».

La ruptura con el PP

La convalidación del decreto ha estado marcada por la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP. Aunque inicialmente los populares mostraron su disposición a negociar tras la ofensiva comercial de Trump, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Junts, que los populares calificaron como «cupo separatista», dinamitó cualquier posibilidad de entendimiento.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, confirmó este lunes el voto en contra de su formación después de que el Gobierno no haya admitido «ninguna de las propuestas» trasladadas por los populares. «Si el PSOE no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para ese real decreto ley», afirmó Bravo.

La presión de Moncloa

A pesar de contar con los apoyos suficientes para sacar adelante el decreto, la Moncloa ha mantenido la presión sobre el PP para que reconsidere su postura. El presidente Sánchez hizo «un nuevo llamamiento a los grupos parlamentarios» durante su intervención en el Círculo de Economía de Barcelona, pidiendo que «no den la espalda a su país sino que den la cara» por sus trabajadores y empresas «en un momento tan crítico».

En la misma línea, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha exigido al PP que se posicione «con el Gobierno y los españoles» o «con los ultras y los aranceles». Sin embargo, estas llamadas han caído en saco roto, y el entendimiento con los populares parece «complicado», especialmente después de que estos exigieran un compromiso para retrasar el cierre de las centrales nucleares tras el apagón de la semana pasada, «un paso que la Moncloa no se plantea dar».

La incertidumbre hasta el último momento

Aunque la convalidación parece asegurada, fuentes gubernamentales mantienen cierta cautela. «Tres días por delante son mucho tiempo en la agitada política española y una mínima dosis de cautela obliga a no dar nada por hecho», señalan desde el Ejecutivo, recordando que «no sería la primera vez que Junts varía el sentido de su voto a última hora».

Esta votación se produce en un contexto de máxima tensión política, en lo que algunos medios han calificado como una semana horribilis para Sánchez en el Congreso, donde además de la votación del decreto antiaranceles, el presidente deberá dar explicaciones sobre otros asuntos controvertidos como el reciente apagón eléctrico.

Eurico Campano analizará estos y otros temas con Patricia Rodríguez como invitada.