Leguina cierra el pico a la izquierda que rabia por su ‘fichaje’ con Ayuso: “Una vez expulsado, puedo decir lo que me dé la gana”

Están que trinan.

La propuesta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas autonómica, ha sentado muy mal en la izquierda.

Un ejemplo de ello es Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, que en la mañana de este 26 de marzo de 2024, expresó su rabia en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3): «Lo ha hecho con toda la maldad», se refería en relación a la jugada maestra de Ayuso para noquear al PSOE.

Por su parte, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, intervino unos minutos antes en el mismo espacio televisivo para hablar de su futuro puesto por el que cobrará 100.550 euros anuales durante seis años:

“Dije que sí y de lo que voy a cobrar me he enterado por los medios. Yo no conocía las condiciones económicas […] no está nada mal el sueldo que dicen que voy a tener, aunque yo tengo una buena pensión a la que voy a tener que renunciar”.

¿Expulsado por culpa de Sánchez?

Lorena García, presentadora del programa en ausencia de Susanna Griso, preguntó al expresidente regional si aconseja a Ayuso que rebaje el nivel de crispación actual en la política, a lo que respondió que no daría consejos a la líder popular “porque ya tiene mejores consejeros. Ella es presidenta por los votos de los madrileños, tiene mayoría absoluta» y agregó que, a las parejas de los políticos, «habría que sacarlas del debate político”.

Leguina también quiso apuntar a Pedro Sánchez y a su falta de «aprecio» a la presidenta de la Comunidad, «se ha metido con su hermano, con su padre y ahora con su pareja. Hay que tener un poco de respeto«, advirtió.

El expolítico fue expulsado del PSOE en diciembre de 2022, después de un expediente abierto en 2021 por entender que, junto a Nicolás Redondo Terreros, ante la creencia de Ferraz de que había apoyado a la líder del PP madrileño en el adelanto electoral del 4 de mayo de 2021, a lo que comentó:

«No es verdad que yo fuera expulsado por haber apoyado a Ayuso, nunca la he apoyado en público hasta que me expulsaron. Una vez expulsado puedo decir y votar lo que me dé la gana» e indicó que, el documento de su expulsión «está lleno de irregularidades y está firmado por el secretario de Organización, que siempre ha estado prohibido eso en el PSOE».

Y se refirió directamente al presidente del Gobierno:

«No hubo error en mi expulsión, esto es una orden de Sánchez. Quería que me echarán y me echaron. No soy amigo de Sánchez y he sido muy amigo de su padre».