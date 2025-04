Quequé, el ‘flamante’ fichaje de Cintora (TVE), debuta con insultos a Inda y lanzando una grave acusación a varios periodistas

Era de esperar.

El nuevo programa de Jesús Cintora en TVE, ‘Malas Lenguas‘, no iba a defraudar a los más cafeteros.

El espacio presentado por el periodista de Ágreda (Soria) comenzó por todo lo alto con la intervención estelar de Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ese cómico de la Cadena SER al que gusta lanzar improperios y amenazas como si no hubiera un mañana, pero que luego se acongoja cuando tiene que estar delante de un juez.

Entre otras razones, porque luego le toca apoquinar pasta por tener, nunca mejor dicho, la lengua tan mala y tan larga.

En su estreno en la pública, Quequé no tuvo empacho en arremeter contra todo aquel que no comulga con su ideología.

Los ‘afortunados’ en su monólogo fueron los miembros de Abogados Cristianos, Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo Inda y varios periodistas a los que acusó de ‘pasarse de la raya’.

Aprovechando el último informe del CIS en el que preguntaba sobre las relaciones sexuales de los españoles, Héctor de Miguel arremetió contra el asesor de Isabel Díaz Ayuso y contra Abogados Cristianos:

Seguidamente arremetió contra Inda y, de paso, contra varias redacciones periodísticas:

Si queremos porno duro, lo mejor es ver ‘OK Diario‘, que así lo enfoca. Tezanos no defrauda. El CIS mantiene al PSOE lejos del PP, hunde a VOX y echa una mano a Yolanda Díaz. Madre mía. Es que el que no defrauda nunca es Eduardo Inda. Es increíble. Espera cada CIS en su casa desnudo, solo con una bata de seda y un vaso de yogur líquido. Bien, conclusión. La interpretación del CIS es como la gente esta que lee la mano, que ve unas rayas y se viene arriba. Que esto también pasa en algunas redacciones.