Vicente Vallés se descojona de las excusas de Leire Díez por los audios de la UCO: “Una explicación imaginativa”

Una mujer cercana a la cúpula del PSOE trata de conseguir que un empresario le haga llegar pruebas para desacreditar al jefe de la UCO, el departamento de la Guardia Civil que investiga los casos de corrupción por orden de los jueces como lo son el caso Begoña, el caso del enchufe dek hermanísimo David Sánchez o el llamado caso Koldo y sus derivas.

Parece una trama de una película o una serie pero el día de ayer, El Confidencial destapó cómo las cloacas del PSOE se activaron para intentar acabar con la unidad de élite anticorrupción, al verse cercados por la Justicia.

Vicente Vallés explica como nadie el caso que abre otra polémica más en el Gobierno de Pedro Sánchez: “Leire Díez ocupó cargos públicos con el PSOE, incluidos puestos en empresas públicas. Leire Díez comparte protagonismo en esas conversaciones con varios empresarios”.

Pese a que la conversación “no deja demasiado espacio para la duda”, la mujer habló con laSexta para intentar aclarar o justificar los audios.

“La mujer ha dado una explicación imaginativa. No le ha quedado reconocer que esas grabaciones son ciertas porque no hay forma de desmentirlas pero ha dicho que no estaba haciendo un servicio al PSOE, aunque si reconoce que es militante. Asegura que trabajaba en un reportaje de investigación porque es periodista. Un reportaje de investigación periodística en el que Leire Díez habla de la ‘camorra’ de la Guardia Civil y acusa al jefe de la Guardia Civil de convertirlos en prisioneros. Es un método novedoso de investigación periodística”.