Vicente Vallés desvela la razón por la que Ábalos filtró los WhatsApp con Sánchez y medio Gobierno

El periodista Vicente Vallés ha reflexionado sobre la filtración de los mensajes intercambiados entre el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y buena parte de su Ejecutivo que además de revelar el talante autoritario del líder del PSOE, desvelan que ha estado en el ajo en distintas operaciones y momentos polémicos.

El presentador de Antena 3, incide en que el llamado caso Koldo ha evolucionado a una dinámica en la que empieza a producirse ‘fuego enemigo’ al tiempo que la causa judicial va avanzando y los implicados consideran que su situación se complica.

Así se explica la filtración de los mensajes por parte de quien era la mano derecha de Sánchez o la colaboración del comisionista Víctor de Aldama al momento de ser señalado por la Justicia. En este sentido, estima que en estos casos de corrupción, más temprano que tarde, alguien siempre canta La traviata y recuerda que son muchos casos que se han destapado y todos siguen las mismas líneas.

“La historia de los muchos casos de corrupción que se han desvelado en España nos enseña que siempre aparece alguien de dentro que acaba contando la verdad. A veces lo hace para defenderse en los tribunales, otras para no ser el único que sufra las consecuencias penales del posible delito cometido y en otras ocasiones, por despecho o por venganza al sentirse abandonado por sus compañeros de partidos”.

Por último, señala que el pánico recorre Moncloa y Ferraz por un razón de peso: “Ábalos lo sabe todo y lo tiene documentado”.

Deseo aclarar para evitar especulaciones a raíz de una información sobre la filtración de unos whatsapps correspondientes a una conversación de 2023 con el presidente:

Cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación…

