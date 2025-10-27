David Alandete recuerda cómo Ábalos (PSOE), con el beneplácito de Sánchez, presumió en TVE de las cabezas que iban a rodar en ‘El País’

La inquina que le tienen no es nueva.

La persecución que el PSOE, especialmente Pedro Sánchez, han emprendido contra David Alandete, corresponsal de ‘ABC‘, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, viene de lejos.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) relató con todo lujo de detalles como ya en 2015 el ahora presidente del Gobierno, siendo secretario general de la formación de la calle Ferraz llamó a gritos a la redacción de ‘El País‘, en concreto al móvil del periodista, para exigir un cambio de titular:

Yo a Pedro Sánchez le conozco de hace tiempo porque yo era director adjunto del país, él era secretario general del Partido Socialista y en una ocasión en 2015 me llamó. Lo recuerdo personalmente porque yo tenía dos jefes, Cebrián, el mítico Cebrián, y Antonio Caño que era director del periódico. Y vi un número que me llamaba que no tenía grabado y era Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, pidiéndome a gritos cambiar un titular. El titular de un periodista que se llamaba Fernando Garea era el PSOE acepta la prisión permanente revisable. Él me llamó, se permitió llamarme a gritos diciendo este titular va en contra de lo nuestro, esto nos perjudica, tienes que cambiar.

Alandete, por supuesto, se negó:

Yo le dije, yo no sé señor, usted no sé con quién cree que está hablando, yo no voy a cambiar ningún titular. Y conservo el mensaje en el que me pide disculpas después de eso, ¿no? No cambio el titular, pero a mí desde ese momento está claro que yo he tenido una relación muy mala con él.

Aseguró que ya desde entonces sabía que estaba marcado y en la lista negra del PSOE:

Llegó a ir Pedro Sánchez a Telefónica, que era accionista de PRISA y de ‘El País’, a pedir un cambio en la dirección del país. Y como anécdota, le he contado varias veces, a mí una semana antes de que me echen en 2018, una semana después de la moción de censura, en una tertulia de Televisión Española, el exministro José Luis Ábalos dice a un tertuliano y a un presentador de un medio público que ya estaban hechos los despidos en la cúpula de ‘El País’. Y nos despidieron tres días después.

Para el periodista, el Gobierno Sánchez tiene tan nulo respeto por la libertad de prensa que ya gana en eso hasta a regímenes tan totalitarios como el de la Turquía de Erdogán: