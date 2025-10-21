Como reseña sarcástico Antonio Naranjo en su última columna, este ministro es un vulgar portero de sauna, pero también una metáfora del Régimen Sanchista y de sus adláteres.

«La renuncia al debate, la apuesta por el mamporro, el brochazo sobre el argumento y el desprecio frente al contraste le ubica en ese lupanar real y metafórico donde también habita Sánchez».

El reciente choque entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, ha avivado la discusión sobre la función de los periodistas que no se someten al discurso oficial del Gobierno.

Todo comenzó cuando Alandete lanzó una pregunta, que resultó ser incómoda para Puente, a Donald Trump acerca de la aportación de España al presupuesto de la OTAN. Este tema, candente en el ámbito internacional, no fue del agrado del ministro español.

La respuesta de Puente en la red social X fue rápida y provocadora: «Otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. Quieren tanto a su país…».

Este comentario, lejos de ser un mero desliz, fue interpretado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) como un intento claro de desacreditar no solo a Alandete, sino a cualquier periodista que se atreva a cuestionar al poder.

Periodistas no afines y la presión del régimen

Este episodio ha puesto en evidencia una división notable entre los periodistas independientes y aquellos conocidos como “palmeros” o “sicarios del sanchismo”, términos que circulan en medios y foros profesionales. La APM ha dejado claro su posicionamiento: el derecho de los periodistas a formular preguntas, incluso las más incómodas, está resguardado por la Constitución y debe ser defendido especialmente por quienes ocupan cargos públicos.

David Alandete comentó: “un ministro de quinta, sin el menor respeto por las garantías constitucionales, pretenda desacreditar mi trabajo es, sinceramente, un honor”, subrayando que las críticas no buscan un debate sobre el fondo del asunto, sino más bien intimidar y condicionar su labor informativa. El corresponsal incluso ha amenazado con llevar a Puente ante los tribunales por “intromisión ilegítima en el honor”, exigiendo una disculpa inmediata tras haber sido calificado como “operador político” en televisión pública.

Puente como símbolo del régimen y sus cómplices

La figura de Óscar Puente ha sido descrita por varios periodistas como un “vulgar portero de sauna”, una metáfora que intenta ilustrar su rol como guardián de los intereses del Gobierno y sus aliados mediáticos. No obstante, Puente ha respondido sin titubear que también tiene derecho a opinar sobre lo que preguntan los periodistas. Ha llegado a calificar a algunos profesionales como “terminales políticos” al servicio de intereses particulares. Además, ha acusado a la APM de ser “selectiva” en su defensa de la libertad de expresión y ha cuestionado el prestigio general del periodismo.

Este enfrentamiento es solo una muestra más de una tendencia preocupante: hay sectores políticos intentando controlar cómo se presenta la información mediática, señalando y presionando a aquellos que se atreven a incomodar al poder con sus preguntas.

Datos curiosos sobre esta controversia

El caso Puente-Alandete se suma a una larga lista donde el poder intenta silenciar voces críticas. Aquí algunos datos interesantes:

ha sido reconocido como mejor corresponsal español por su trabajo en Washington, lo que desmonta la idea errónea de que es un simple “operador político”. La APM ha intervenido públicamente en defensa de Alandete, algo poco común ante ataques dirigidos a periodistas por parte de figuras públicas; esto marca un hito significativo en la defensa del ejercicio informativo.

En Mañaneros 360, Puente insistió en que “ese señor puede preguntar lo que le dé la gana y yo puedo opinar sobre lo que pregunta”, dejando clara su visión sobre la libertad de expresión como un derecho bilateral. Sin embargo, omite mencionar su deber institucional para garantizar la independencia periodística.

Este episodio ha generado una ola solidaria entre periodistas diversos que han calificado las acusaciones lanzadas por Puente como “patéticas” y “sorprendentes”, defendiendo su derecho a fiscalizar al poder sin censura ni intimidaciones.

Algunos analistas han descrito esta situación como una “metáfora del régimen y sus cómplices”, donde el ministro actúa como filtro ideológico mientras los medios afines son considerados “sicarios” encargados de desacreditar voces incómodas.

¿Quiénes son los “sicarios del sanchismo”?

En el argot mediático contemporáneo, se denomina “sicarios del sanchismo” a aquellos periodistas y comunicadores que no ejercen una fiscalización efectiva del poder; más bien se convierten en defensores incondicionales de las estrategias gubernamentales. Se les critica por participar activamente en campañas destinadas a desprestigiar a colegas incómodos mientras mantienen una actitud acrítica hacia el mensaje oficial.

Por otro lado, aquellos considerados “no adictos al régimen”, como Alandete, enfrentan constantes presiones, intentos públicos de desprestigio e incluso amenazas legales. Este caso pone en evidencia cómo la polarización política repercute dentro de las redacciones periodísticas; existen listas internas sobre quiénes son los más atacados por el Gobierno y sus representantes.

El debate sobre la independencia informativa

El pulso entre el poder político y la prensa independiente en España tiene raíces profundas; sin embargo, lo ocurrido entre Puente y Alandete reaviva un debate crucial sobre cómo proteger al periodismo libre frente a intentos políticos de manipulación. La APM ha recordado con su intervención pública que tanto el derecho a preguntar como informar independientemente son pilares fundamentales en democracia.

Este episodio se erige como símbolo resistente ante las presiones gubernamentales. Una batalla cuya repercusión va más allá de sus protagonistas directos; cuestiona el modelo comunicativo actual y pone bajo lupa la salud democrática del país.

El periodismo incómodo continúa firme en su misión: fiscalizar al poder mientras defiende el derecho ciudadano a acceder a información libre y veraz. Porque tal como enfatizan los corresponsales desde Washington: la información veraz no se negocia.