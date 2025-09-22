  • ESP
EL CORRESPONSAL ESPAÑOL EN LA CASA BLANCA AFEÓ AL PRESENTADOR DE TVE SU ACENTUADO SECTARISMO CON DONALD TRUMP

Tremenda enganchada entre David Alandete y el ‘lechero’ Xabier Fortes: «¡Tienes aires de matón!»

"La diferencia entre nosotros es que usted no me paga el sueldo a mí, pero yo, en parte, sí al suyo, y por eso me permito, con el máximo respeto, pedirle que sea neutral"

Xabier Fortes y David Alandete.
Todo empezó por un episodio que tuvo a Donald Trump como protagonista en directo.

Durante un acto oficial donde el presidente de los Estados Unidos acompañaba a los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, a un caballo de la Guardia Real no tuvo mejor ocurrencia que echar varias heces justo frente a la comitiva que presidía el desfile.

Esta imagen le produjo mucha risa a Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24’ (TVE), para hacer su peculiar lectura:

David Alandete, corresponsal español para ABC, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, afeó la broma al periodista de la televisión pública:

Fortes, en vez de adoptar un perfil bajo, fue a saco:

Pero el periodista español encargado de cubrir la información del Gobierno de los Estados Unidos, tampoco se quedó atrás:

El presentador de TVE siguió erre que erre:

David Alandete zanjó la cuestión con un zasca colosal:

Y Fortes acabó esgrimiendo el comodín que él, desde su cuenta privada, hablaba a título personal. ¡Alucinante!

