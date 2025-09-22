Tremenda enganchada entre David Alandete y el ‘lechero’ Xabier Fortes: «¡Tienes aires de matón!»

Todo empezó por un episodio que tuvo a Donald Trump como protagonista en directo.
Durante un acto oficial donde el presidente de los Estados Unidos acompañaba a los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, a un caballo de la Guardia Real no tuvo mejor ocurrencia que echar varias heces justo frente a la comitiva que presidía el desfile.
Esta imagen le produjo mucha risa a Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24’ (TVE), para hacer su peculiar lectura:
Qué sabia es la naturaleza. https://t.co/r0c5eMUZYq
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 20, 2025
David Alandete, corresponsal español para ABC, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, afeó la broma al periodista de la televisión pública:
Inaceptable que un periodista de la televisión pública publique algo así. La RTVE pública debe regirse por principios de neutralidad e imparcialidad, no por burlas políticas. En cualquier país que se precie esto sería un escándalo de primer orden. pic.twitter.com/4CSNMdw6Qx
— David Alandete (@alandete) September 21, 2025
Fortes, en vez de adoptar un perfil bajo, fue a saco:
De un presidente que intentó dar un golpe de estado, que está censurando y cancelando periodistas, que está forzando una guerra en Centroamérica, y que está apoyando un genocidio con más de 20.000 niños asesinados en menos de dos años, es lo más suave y educado que se me ocurre. https://t.co/CYwXhe9iK9
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 21, 2025
Pero el periodista español encargado de cubrir la información del Gobierno de los Estados Unidos, tampoco se quedó atrás:
Ante una crítica yo creo que válida, este señor pagado con dinero público y aires de matón responde con ataques personales. Queda así claro que quien busque imparcialidad en RTVE hará mejor en acudir a otros sitios. https://t.co/7gG5gqe0OM
— David Alandete (@alandete) September 21, 2025
El presentador de TVE siguió erre que erre:
Lo que es inaceptable es que tú no denuncies lo que está pasando, este intento de cargarse la democracia en EEUU y de paso la ONU y el orden internacional. Aunque no me extraña, después de que hayas intentado cargarte @el_pais , afortunadamente sin conseguirlo, por mucho que…
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 21, 2025
…te atrincherases en un despacho como un niño con un berrinche. Solo hay que preguntar a tus compañeros qué tipo de compañero fuiste. Por lo demás, buen domingo.
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 21, 2025
Quien busque imparcialidad y honestidad hace tiempo que dejó de leerte. Tómate una hamburguesa y relájate. Feliz noche desde España. https://t.co/YFyDWow6x5
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 21, 2025
David Alandete zanjó la cuestión con un zasca colosal:
Sr. Fortes, yo defiendo el debate cívico y sin ataques personales, y créame que estoy la mar de tranquilo. La diferencia entre nosotros es que usted no me paga el sueldo a mí, pero yo, en parte, sí al suyo, y por eso me permito, con el máximo respeto, pedirle que sea neutral e…
— David Alandete (@alandete) September 21, 2025
Y Fortes acabó esgrimiendo el comodín que él, desde su cuenta privada, hablaba a título personal. ¡Alucinante!
Yo trato de ser lo más neutral y honesto en mi trabajo, pero esta es mi cuenta privada, en la que supongo que puedo dar mi opinión sobre lo que considere oportuno con un punto de ironía, como fue en el caso de Trump. Usted ha empezado faltándome al respeto, hablando de un… https://t.co/vJnXwLmKDY
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 21, 2025
…escándalo mundial y atacándome de una manera bastante burda. Yo me he limitado a contestarle como creo que usted se merecía. Esta cuenta me la pago yo, no usted, y espero que pueda seguir utilizándola. Por lo demás, yo también le deseo lo mejor en su trabajo. Feliz día.
— Xabier Fortes (@xabierfortes) September 21, 2025