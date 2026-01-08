  • ESP
BRONCA EN 'EN BOCA DE TODOS' (CUATRO)

La chavista Arantxa Tirado lloriquea en redes después de la somanta de palos de Nacho Abad en directo

Lejos de condenar a Maduro, afirma que el régimen en verdad no era una dictadura

La chavista Arantxa Tirado lloriquea en redes después de la somanta de palos de Nacho Abad en directo
La detención de Nicolás Maduro ha sacudido el panorama internacional.

Mientras unos celebran la noticia y confían en que el fin del régimen está cerca, otros claman al cielo defendiendo la dictadura venezolana. Es el caso de Arantxa Tirado, que participó este miércoles 7 de enero de 2026 en la tertulia de ‘En boca de todos’ (Cuatro).

El programa invitó a la politóloga para analizar la situación actual del país. Tirado, lejos de condenar a Maduro, afirmó que el régimen en verdad no era una dictadura. “Cuando Chávez ganaba las elecciones, la oposición sólo hablaba de fraude”, esgrimió la politóloga.

Sus argumentos pronto causaron una gran revolución en la mesa de debate al afirmar que todo estaba basado en propaganda y el propio presentador, Nacho Abad, se vio obligado a despedir la conexión.

«Señora Tirado, déjeme que le diga algo… El resto somos tontos todos, usted tiene un estilo Fidel Castro, lo vamos a dejar, yo no puedo. Si usted tiene estilo comunista a la hora de expresarse, difícilmente lo voy a poder hacer. El estilo comunista es prolongarse en el tiempo, dígame con un sí o un no, ¿se tortura en las cárceles venezolanas?«.

A lo que la invitada respondió con evasivas: «No lo sé, ¿se tortura en las cárceles en España o en Estados Unidos?».

Harto de su monólogo, el presentador decidió cortar su participación.

Luego, la activista acusaba al programa de manipulación, deshonestidad y falta de respeto en su cuenta de X.

«No me sorprende pero quiero denunciarlo públicamente. Lamento que haya tantos periodistas de verdad en paro y tan pocos espacios televisivos para ejercer el periodismo digno en este Estado».

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

