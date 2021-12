El magistral troleo de Olona a un ‘xenófobo’ periodista de ‘ElDiario.es’

Macarena Olona protagonizó un magistral troleo en redes sociales contra Álvaro López.

El periodista de ‘ElDiario.es’ criticó que la diputada de VOX se sintiera andaluza por el mero hecho de haber nacido en Alicante. Sin embargo, acabó siendo vapuleado tanto por la burla de Olona, como por parte de otras figuras como la periodista Cristina Seguí.

Todo comenzó cuando la candidata a la Junta de Andalucía publicaba en sus redes: “8.000 sanitarios son soldados para combatir esta guerra. Son atención primaria no colapsada. Son sanitarios sin triplicar turnos. Son pacientes no COVID que pueden ser atendidos mejor. Pero la solución de la Junta de Andalucía es limitar nuestros derechos sin otras medidas. #criminales”.

Sin embargo, a Álvaro López le molestó que Olona utilizara el “nuestros”.

“‘Nuestros derechos’, dice una mujer nacida en Alicante sobre la sanidad de Andalucía. Si esto no es oportunismo político, no sé qué lo es”.

Sin embargo, la diputada de VOX decidió tomarse con ironía el ataque y respondió con una burla que se ha vuelto viral: “Me encanta ser tu Diputada. Macarena, de Granada. ‘Los andaluces nacemos donde nos da la gana’”.

La periodista Cristina Seguí ha sido más dura al responder al periodista de ‘ElDiario.es’. En este sentido, ha publicado: “Los estragos en ‘la chavalería’ que ha provocado la ‘Nación de naciones’. Una generación ‘aranista’ en ANDALUCÍA. Flipa”.

Al ver las críticas, Álvaro López optó por seguir con su ataque afirmando que “se me ha llenado el tuit de gente de la extrema derecha que viene a defender el paracaidismo político. Defienden que pueda haber alguien que hable en nombre de un andaluz sin conocer Andalucía. Así nos va”.

Incluso, se atrevió a exponer el que considera que es el plan de VOX. “La estrategia de esta gente es simple: te exponen ante sus seguidores para que te ‘acosen’. Y aquí me tienen, con el hilo lleno de gente que dice no ser de ultraderecha mientras usa argumentos contra los migrantes. Estoy preocupadísimo ante este ataque. Quizá no duerma hoy”.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales han ignorado sus palabras y se limitaron a recordarle algunos de sus tuits que le dejan retratado:

Si no se puede opinar si no has nacido alli, explícanos esto, Álvaro. pic.twitter.com/2NTrr9vq2L — Bea Talegos (@BeaTalegosi) December 28, 2021

O esto otro, oriundo de USA. pic.twitter.com/k39pCznCYe — Bea Talegos (@BeaTalegosi) December 28, 2021