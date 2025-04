El Gobierno Frankenstein, esa coalición remendada de intereses dispares, ha demostrado ser una cuadrilla de incompetentes incapaz de gestionar una crisis de envergadura.

El gran apagón que sumió a España en el caos expuso su descoordinación y falta de liderazgo.

El socialista Pedro Sánchez, líder de esta amalgama política, compareció dos veces sin aceptar preguntas, dejando a la población sin respuestas claras sobre las causas del colapso eléctrico.

Diez horas después del inicio de la crisis, sus intervenciones fueron más un ejercicio de contención que una solución, alimentando la percepción de un Ejecutivo socialcomunista superado por los acontecimientos y más preocupado por salvar su imagen que por resolver el problema.

El caos desatado por el apagón no solo paralizó infraestructuras, comercios e industrias, sino que también apagó cualquier atisbo de confianza en el Gobierno Sánchez.

La ausencia de un plan claro y la demora en ofrecer explicaciones creíbles dejaron a España sumida en una incertidumbre que retrocedió al país a una era analógica.

Mientras los ciudadanos buscaban respuestas, el Ejecutivo parecía desorientado, incapaz de coordinar una respuesta efectiva.

La fragilidad de esta coalición, sostenida por pactos inestables y favores políticos, quedó al descubierto, evidenciando que el Gobierno Frankenstein no solo es incapaz de prevenir el caos, sino que lo amplifica con su inacción.

El colmo de la ineptitud se personificó en el marido de Begoña Gómez, cuya aparición tardía, horas después de lo que cualquier líder razonable habría considerado urgente, no logró apaciguar a una población asustada y pasmada.

Su discurso, parco en detalles y carente de empatía, no aclaró las causas del apagón ni ofreció un rumbo claro para salir de la crisis. Lejos de calmar los ánimos, su intervención profundizó la desconfianza, dejando la sensación de que el Gobierno no solo carece de competencia técnica, sino también de la capacidad para conectar con las necesidades de un país que, en medio del desconcierto, pedía a gritos liderazgo y certezas.

El lunes 28 de abril de 2025, España se sumergió en una de las crisis energéticas más severas de su recientes años, con un apagón que afectó a la prácticamente toda la península ibérica, dejando a millones de personas sin electricidad.

Este corte masivo, que también afectó a España y Portugal, ha sido descritio como un «cero energético».

El impacto en la economía y la infraestructura ha sido notable.

El apagón comenzó alredor de las 12:30 horas y, según el presidente Sánchez, se debía a una pérdida de generación eléctrica que desapareció en solo cinco segundos.

Aunque se han recuperado algunas zonas gracias a la energía recibida de Francia y M Marruecos, las causas del apagón aún no están claras. Se especula sobre posibles ciberataques, cortes de cable o fenómenos meteorológicos, pero Red Eléctrica ha descargado cualquier especulación sobre las causas.

El impacto en la restauración y el comercio

El sector de la restauración ha sido uno de los más afectados por el apagón. Bares y restaurantes, como La Tasquita de Manuel Becerra en Madrid, han reportado pérdidas cuantiosas. En este caso, se estima que han perdido más de 20.000 euros debido a la cancelación de cenas y la reducción del servicio de mediodía. La falta de electricidad no solo ha afectado a los comercios, sino también a la infraestructura de transporte, con trenes parados y semáforos inactivos, lo que ha causado importantes reclusos en las carteras. Además, el apagón ha generado un debate sobre la inseguridad energética y la previsión del gobierno.

Ciberataque o fallo del sistema

Entre las teorías sobre las causas del apagón, el ciberataque es una de las más destacadas. Aunque no hay indicios confirmados, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha apuntado a esta posibilidad sin confirmación oficial. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha señalado que no hay evidencia de un ciberataque. Red Eléctrica, bajo el liderazgo de Beatriz Corredor, ha asegurado que no especulará sobre las causas hasta tener información oficial. La empresa había afirmado recientes que no existía riesgo de apagón, lo que ha generado críticas sobre su capacidad para preveer y gestionar crisis. Además, se ha debatido sobre el papel de las energías renovables en la estabiliad del sistema eléctrico, con algunas críticas a su integración. La CNMC y Redeia ya habían avisado sobre posibles problemas de suministro debido a un exceso de renovables. Estos factores han puesto en evidencia la necesidad de una diversificación energética y de infraestructuras actualizadas para evitar colapso del sistema eléctrico. La ciberseguridad también es un tema clave, ya que la red eléctrica española sufre numerosos intentos de ataques cada día. La coordinación regional y la previsión son fundamentales para evitar crisis de este tipo. En resumen, el apagón ha resatado la necesidad de una gestión más ágiles y previsiva en el sector energético.

La reación política

La reación política al apagón ha sido rápida, con el presidente Sánchez comparecendo para anuciar que se declarará una emergencia de nivel 3. Los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Extremadura han pedidos una intervención centralizada para aborar la crisis. La presidenta de la Comisión de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exido la intervención del Ejército para mantener el orden, a lo que se ha resondido que no hay indicios de desestabiliad social. Estas reaciones políticas han generado un debate sobre la coordinación entre los diferentes gobiernos y la previsión en caso de emergencias.

Las cifras del gran apagón

26 trenes parados en la vía, afectando el transporte ferroviario.

parados en la vía, afectando el transporte ferroviario. 51% de la demanda peninsular recuperada según Red Eléctrica .

de la demanda peninsular recuperada según . 70% de los parques de subestaciones energizados.

de los parques de subestaciones energizados. 20.000 euros en pérdidas para un restaurante en Madrid .

en pérdidas para un restaurante en . 15.000 Mw de oferta eléctrica desaparecidos en cinco segundos. Estas cifras resumen el impacto del apagón en diferentes sectores y la lenteza en la recuperación del servicio.

El apagón ha dejado en evidencia la vulnerabiliad del sistema eléctrico y la necesidad de una gestión más ágiles y previsiva en el sector energético. Aunque no ha habido catástrofe ni problemas serios de seguridad, el impacto en la economía y la infraestructura ha sido notable. La diversificación energética, la ciberseguridad y la coordinación regional son clave para evitar crisis de este tipo en el futuras.