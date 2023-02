Más líos: Don Juan Carlos paga a Urgandarin y al yerno le ofrecen millonadas por ‘cantar’

Todavía está coleando la polémica de la supuesta estancia de Iñaki Irdangarin, junto a su actual novia, Ainhoa Armentia, en la casa que la Familia Real tiene disponible en Baqueira, cuando surge un nuevo escándalo relacionado con una supuesta pensión vitalicia que estaría recibiendo Urdangarin por parte de su todavía mujer, la Infanta Cristina.

Pilar Eyre ha revelado algunos asuntos muy polémicos que estarían alterando ahora la tranquilidad, si es que la ha habido alguna vez, en la Casa Real. Todos ellos hacen relación a los ex duques de Palma pero que también afectan de lleno al Rey emérito Juan Carlos.

La polémica surge porque se asegura que la infanta Cristina paga actualmente una pensión mensual de 6.000 euros al padre de sus hijos. ¿En concepto? Sencillamente Eyre asegura que se trata de un pago por comprar su silencio para que jamás hable sobre su pasado matrimonial y en todo lo relacionado con su paso por la Familia Real.

La periodista catalana dice que abril será el mes escogido para que el matrimonio se disuelva, una decisión dirimida por la propia Cristina y que supondrá que Iñaki firme una serie de cláusulas de silencio si quiere percibir una pensión por parte de su ex, que garantice el silencio del ex deportista profesional.

Todo ello porque Iñaki Urdangarin ha recibido una suculenta oferta: un libro por encargo para que, por la nada despreciable cifra de dos millones de euros, cuente todas sus relaciones con la Casa Real, lo ocurrido en el llamado caso Nóos, que lo llevó a la cárcel, y otras revelaciones que podrían comprometer y mucho a la familia del Rey Felipe VI.

Precisamente por esto último, se dice que la pensión mensual que ya recibe el ex duque de Palma parte directamente del bolsillo de Don Juan Carlos.

La versión de Eyre apunta a lo siguiente: “Le pasa a su marido una mensualidad de 6.000 euros al mes, aparte los viajes a Suiza o Barcelona, que también paga ella, además de hacerse cargo de todos los gastos de los chicos, ninguno de los cuales es independiente. En estos momentos en la única persona en quien confía, por encima de su madre, es en su padre, el rey Juan Carlos, hablan varias veces al día y sigue sus consejos a rajatabla. Fue el emérito el que le dijo ‘págale, hazlo por tus hijos’, que no vaya’ese’ ahora con el cuento de la lágrima, pero también para que esté tranquilito, que no nos haga un príncipe Harry y se ponga a escribir sus memorias”.

Y concluye la veterana periodista y cronista de Casas Reales que “el divorcio se dirimirá en Suiza, ya que Cristina, desde que se fue a vivir allí no ha vuelto a tributar en España, y del que Iñaki saldrá, o bien con una cantidad fuerte de dinero de una vez, o con una alta pensión compensatoria, firmando una cláusula que garantice que no hará declaraciones, ni a la prensa, ni en un libro. Se debe estar discutiendo la cantidad. Alta, ya que debe permitir que Iñaki viva el resto de su existencia de forma digna y sin necesidad de trabajar. El consejo de Juan Carlos es: ‘paga, todo con tal de que “ese” no dé escándalos’”.