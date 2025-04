Óscar Puente se agarra un berrinche sideral por quedarse sin la foto en una ansiada inauguración en el sur de Madrid

El rebote fue sideral.

Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno Sánchez, ya se había hecho ilusiones para tratar de apropiarse de los focos y de las fotos de la inauguración de la ampliación de la línea 3 de Metro de Madrid con la 12, el Metrosur.

La Comunidad de Madrid optó por un cambio de agenda y no proceder a realizar una inauguración al uso, sino ponerla en funcionamiento para todos los usuarios de la red metropolitana desde las seis de la mañana del 21 de abril de 2025.

Esa decisión no le sentó nada bien al político del PSOE que, ni corto ni perezoso, se fue a su particular rincón de los berrinches a soltar sapos y culebras contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso:

5️⃣ De manera que, si no ha habido inauguración de la ampliación de la línea 3 de metro de Madrid y de la estación de El Casar, es porque Ayuso prefiere que no se sepa quién las financia, y porque no quiere un acto conjunto conmigo en el que yo pueda tener voz. Pues que se sepa. pic.twitter.com/W6o2NMaO7k

