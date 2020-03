Cayetana, una vez más, tiene razón: ADELANTE Cayetana en la defensa de España, la libertad…

LOS MEDIOS DE COMUNICACION, COMO OTRAS INSTANCIAS DE ENCARNACIÓN, SOCIALIZACIÓN, ETC., NO PUEDEN GOZAR DE IMPUNIDAD Y, POR TANTO, SE PUEDEN Y DEBEN CRITICAR CON UNA CRITICA JUSTA, POSITIVA Y RIGUROSA QUE BUSQUE SU MEJORA, EL BIEN, LA JUSTA VERDAD, ETC., Y NO NINGUN TIPO DE CORPORATIVISMO, PATENTE DE CORSO, NINGUN TIPO DE MEDIOS, INSTANCIAS, FUERZAS, LIDERES, AGENTES, GRUPOS, ETC. A FAVOR DE LA OLIGARQUÍA, ETC.

Escucho en Esradio a unas periodistas, en el programa de Luis Herrero, que critican muy injusta, reiterada y corporativamente, que defienden, sin ningún fundamento, que los medios de comunicación no se pueden criticar, etc.; escucho a estas periodistas criticar a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP, por denunciar, con toda la razón, datos y fundamento sobrado, la extremista cadena de televisión Sexta de Ferreras y demás. Y que, como dijo Cayetana, hace negocio del ataque, extremista y constante, a la Constitución, a la nación española, su unidad, integración, solidaridad-humanitarismo, etc. constitucional y junto a las fuerzas extremistas nacionalistas, izquierdistas, antiespañolas que vienen promoviendo un continuo ataque anticonstitucional, muy gravemente desestabilizador de la democracia española, de la nación española, su unidad, integridad, solidaridad-humanitarismo constitucional, etc.

Fuerzas extremistas anti-Constitución española, a las que PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y, descalificar, deslegitimar, ningunear, insultar, injuriar, calumniar, liquidar-linchar a los adversarios, competidores y críticos, a todos los que no claudican se pliegan, se someten a sus inadmisibles imposiciones, etc.; fuerzas extremistas a las que PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude ha convertido en sus principales aliados. Lo que ya sucedió en los años 30 del siglo XX, etc., y ya vemos el desastre que supuso para España, Europa, etc.

Me parece muy lamentable que esto se diga en Esradio, un medio-grupo mediático español, que dice defender España, la gran nación española constitucional, etc.; un medio que se dice liberal y donde, de forma corporativista, se ataca a Cayetana por tener el gran y necesario valor de hacer esa justa, necesaria y muy oportuna denuncia de medios desestabilizadores como el que ha denunciado Cayetana.

Creo que conviene recordar que Cayetana Álvarez de Toledo ha fundado la muy necesaria plataforma cívica “Libres e Iguales” para defender, activamente, en la sociedad civil, etc., la vigente Constitución española de monarquía parlamentaria de 1978, la gran nación española constitucional, la libertad individual y social con seguridad, garantías, de, por y para el juego limpio, deontológico, honrado, responsable, muy comprometido con valores esenciales, fundamentales, clave como la libertad deontológica, honrada, responsable, etc., individual, social, etc. que lucha por la libertad e igualdad ante la ley, por el comportamiento, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. justos, positivos, libres, bien medidos, aplicados y controlados, por la excelencia, por el bien, la verdad, etc., y frente a la muy injusta oligarquía impuesta por la izquierda, extrema-izquierda, los nacionalistas, antisistema, anti-nación española, anti-español, anti-Constitución española y sus medios, partidos, fuerzas, sindicatos, fundaciones, ONGs, observatorios, instancias, instituciones, movimientos, redes, etc. sociales; frente a la muy injusta oligarquía de lo Políticamente Correcto, de las viejas y nuevas Leyendas Negras contra España, la gran nación española, contra el catolicismo, contra la educación católica concertada, etc. Y a lo que, de forma muy lamentable, acobardada, acomplejada, se ha plegado, viene plegando, en España, en todas y cada una de sus partes, en toda la nación española, interior, exteriormente, etc.; se ha plegado, ha claudicado, sometido, se viene plegando el centro-derecha en España (no digo español, pues, hay muy importantes dirigentes que apenas citan a España y nunca la nación española), incluida parte de la iglesia católica en España, de medios que se dicen españoles (y sacan tajada con lo que sea, como sea y contra quien sea…, incluso, promoviendo lo peor de lo peor en diferentes campos, sectores sociales…), etc.

Y, claro, ha sido nos ha ido, nos va (y nos irá de seguir asi) y se ha impuesto, en España, un nuevo Frente Popular Socialista-Comunista, Separatista, Guerracivilista, malgastador, super-intervencionista, contaminador, lavador de cerebros, manipulador, anti-nación española, anti-español, anti-Constitución española, anticatolicismo, etc., merced a PSOE Sanchez, Zapatero, Iceta, Chivite, Mendia, Puig, Armengol, los Caballero, los Tezanos-Redondo-demás medios-etc., etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y para liquidar-linchar a sus principales adversarios, competidores y criticos, a los que no se pliegan a sus imposiciones, etc.

¿Acaso volverá a claudicar el centro-derecha en España y linchará a Cayetana…?

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguerlcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin de los Caminos de Santiago, El Buen Camino-O Bo Camiño; martes 3 marzo 2020