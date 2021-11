Anián Berto: ‘Los mayores conducen mejor que los jóvenes’

Proyectan ampliar los años para la jubilación, mientras se intenta reducir el período de renovación del permiso de conducir

Es contradictorio prever que la jubilación del trabajador, sobre todo el de máximo esfuerzo físico o mental, se pretenda fijar hasta los 67 años, y se estipula que se encuentra en plenas condiciones humanas para desarrollar su trabajo. En cambio, el periodo de vigencia del permiso de conducir se reduce, dejando claro que se consideran a los mayores con menos capacidades aptas para la circulación con un vehículo a partir de los 65 años, cuando si sirve para cotizar por trabajar, maniobrando máquinas pesadas o de precisión.

Es lo que ha decidido planear la D. G. T. y su director Pere Navarro (69 años), dependientes del Ministerio del Interior de Fernando Grande- Marlaska (59 años). Sin olvidar asesores, consultores y un sinfín de cargos públicos, junto a su amplio equipo, que llegan a la conclusión que, sólo por la edad, debe reducirse a cinco años, y no diez, la renovación del permiso para conducir vehículos. Un error concluir esta decisión, ya que es imposible generalizar obligando a interrumpir la vida de muchos, cuando sólo puede ser problema de unos pocos.

Es fácil calcular las condiciones psicotécnicas y físicas, pruebas a examen, sin tener que poner otros límites de fecha de nacimiento. No siempre tener 80 años significa haber perdido el oído o tener reducción de capacidad visual. Por la edad sólo se le supone, pero al volante no sirve este pronóstico aleatorio, sino exclusivamente a través del contraste diagnosticado por profesionales médicos. Es probable tener 25 años con reducción visual y ser octogenario y ver hasta lo traspuesto.

Sin generalizar, pero por lo general, los supuestos comités de expertos y cabezas pensantes de los organismos oficiales que nos manejan, parecen más bien buitres al acecho y devoradores del contribuyente, atracadores del bolsillo del ciudadano y enemigos de la economía social. Conducir un vehículo a motor requiere ineludiblemente condiciones en proporción suficientes psíquicas y físicas, y no debe calcularse o definirlas por el hecho de ser joven o mayor. Igual que ser hombre o mujer.

Es cierto que estas facultades pueden disminuir conforme la edad avanza, pero también se conocen, sin embargo, que aumenta la responsabilidad, la disciplina y la experiencia al paso del tiempo. Esto supone que los mayores aceptan mejor sus límites, respetan más el código de circulación y prevén los riesgos durante la conducción, en relación a los conductores noveles y/o los más jóvenes. Por lo que las causas de siniestros es mucho menor en los veteranos, con respecto a las supuestas virtudes de los jóvenes – reflejos, vista y oído-. La vida es el mejor lugar en el que aprender, y el conocimiento de los hombres no va más allá de su experiencia.

Es obvio pensar que los llamados funcionarios públicos, políticos, instituciones gubernamentales, agencias, personal de administraciones estatales y servicios sociales, no son más que útiles servidores empleados para satisfacer las necesidades de quiénes les pagan, sin agravios amenazantes y evitando al máximo entorpecer la vida cotidiana y no ser una constante pesadilla para convertir la sociedad en objetivo exclusivo de recaudación. Queda claro que antes de crear nuevas normativas hay que sopesar perjuicios y beneficios, olvidando trabar y entorpecer el avance de la sociedad, siempre asentados en las experiencias. El conductor experimentado a través de los años es más seguro que el joven ansioso de descubrir sensaciones. Hay que recordar que; ‘pájaro viejo no entra en jaula’.

Todos debemos recordar la reflexión de Leonardo Da Vinci: ‘El buen juicio nace de la inteligencia, y la buena inteligencia deriva de la razón, sacada de las buenas reglas; y las buenas reglas son hijas de la buena experiencia: madre común de todas las ciencias y las artes’.