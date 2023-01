Pedro Manuel Hernández López: “Gambito de Presidente y doble ataque”

Hace un par de días, estando charlando de política y de cómo están dejando España los dos últimos gobiernos socialcomunistas de Zapatero y de Sánchez en casa de mi buen vecino y mejor amigo Alfonso Corbalán, mientras nos bebíamos sendas “alhambras” acompañadas de “marineras” – que para quien no sea murciano, se trata de una tapa muy murciana formada, simplemente, por una pequeña ración de ensaladilla rusa sabiamente colocada sobre una crujiente rosquilla y adornada con una anchoa en salmuera– me dijo que la política y sobretodo los políticos se parecen, mucho y cada día más, a una “gran partida de ajedrez”. Esto me lo decía, porque él, aparte de ser “bueno” –en el buen sentido de la palabra bueno al más puro estilo de Machado– culto y ameno conversador, es un “ceheginero” de pro, un magnifico ajedrecista, excelente empresario y veterano fundador de “Hidroconta”, empresa puntera de Murcia en desarrollar, fabricar y distribuir equipos para el control de redes hidráulicas de riego y abastecimiento y que, en la actualidad, está presente en más de 25 países repartidos por todos los continentes. De ahí le viene ese poliglotismo multicultural tan característico suyo.

(…) << Para los que no sois muy duchos jugando al ajedrez, como es tu caso, me decía –mientras charlábamos sentados en el porche de su casa– el “gambito de rey” es una de las aperturas más agresivas y arriesgadas que se realizan en el ajedrez, en ella el ajedrecista sacrifica una pieza para conseguir una ventaja importante en el desarrollo de la partida y así poder ganarla. El “gambito” viene a ser como una “zancadilla” de un jugador al otro, pues proviene de la palabra italiana “gambetto” y que a su vez deriva de “gamba” (pierna, en español). Cuando una sola pieza está amenazando a dos piezas al mismo tiempo lo llamamos “ataque doble”. El presidente del PP–continuó diciéndome—debería hacerle a Sánchez un “doble gambito” de “rey” y de “damas”, es decir un “ataque doble”, ya que las partidas y las elecciones son una batalla campal en la que suele triunfar quien primero culmina su ataque>>

Tras sus explicaciones de buen ajedrecista, cambiado el tablero de ajedrez por el tablero político y los peones por los ministros de Sánchez he intentado escribir una columna sobre esas “piezas” del Ejecutivo que –con distintos valores, importancia y misiones– el presidente Sánchez mueve y maneja a su antojo, según le conviene y sin pensar en el conjunto de la partida (España) y de su resultado. Pero al no ser Sánchez “rey” –como le gustaría y poco le falta– el título no puede ni debe ser “gambito de rey” sino de “presidente”, aunque este no exista en el ajedrez. Debido a las últimas y polémicas comparecencias de algunos de sus alfiles ministeriales en el Congreso –como es el caso de las titulares del ministerio de Igual-dá, la de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del titular de Interior– Sánchez está a punto de hacerles un “doble ataque” y se ha planteado sacrificarlas a cambio de ganar su personal partida política: conservar el “yo-mi-me-conmigo” y el Gobierno para seguir ejerciendo el poder acumulado desde que llegó a la Moncloa a lomos de una ladina moción de censura reforzada por una felonía del PNV.

Quizás su pretendido “doble ataque” se vea reducido a un solo movimiento, muy a pesar suyo. En los casos de Dª Irene Montero –“marquesa de Galapagar”—y de Dª Ione Belarra – la “nacionalizadora” chavista de supermercados– lo tiene muy crudo. ¿El motivo? Ni se atreve ni puede cesar a ningún ministro del clan podemita anti-casta, pues aparte de peligrar su “status presidencial”, podría padecer de un grave insomnio, dado que él ya se ha acostumbrado a dormir tranquilo en su compañía, aunque el resto de España siga sin pegar ojo y necesite tomar somníferos para dormir tranquila. ¿Creen que de haber podido hacerlo, el discutible y ministro-fantasma de Consumo, D. Alberto Garzón, Irene Montero –la empecinada ministra y autora de la polémica Ley de “Solo sí, es sí– y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra –la recientemente amonestada y reprendida públicamente por su compañeros Nadia Calviño, Luís Planas, Ximo Puig y la CEOE por sus exabruptos e insultos al presidente de Mercadona, Juan Roig, llamándole “capitalista despiadado”– seguirían en su cargo…? Recuerden que –según el “tácito pacto” del Gobierno de coalición– los socios podemitas anti-casta son “per se” intocables, digan lo que digan y hagan lo que hagan…A buen entendedor pocas palabras o como dirían los clásicos latinos: ¡Intelligenti pauca! Otros autores –menos cultos y clásicos– dirían que “a Sánchez le tienen cogido por Dios le salve esas nobles partes”

Estamos asistiendo perplejos al esperpéntico espectáculo de como, Pedro Sánchez –el peor presidente del peor Gobierno de la historia de España desde el nefasto reinado de Fernando VII, el “Rey Felón”—legisla para beneficiar exclusivamente a los chorizos, delincuentes y enemigos de España que, no solo no piden perdón ni se arrepienten, sino que encima amenazan con volver a delinquir –si no se lo creen, escuchen a los cabecillas del “prucès catalá”– e incluso, hay altos cargos ministeriales que bromean y se ríen con motivo de las excarcelaciones y rebajas de pena por la “social, progresista y feminista” Ley Montero. Se lo toman “a chufla” –como la gente se tomaba al “Piyayo”, el humilde gitano malagueño protagonista de la poesía de J.Carlos de Luna–aunque a la mayoría esto “nos produzca pena y nos cause un respeto imponente”. Saben que no los puede cesar pues con su apoyo ha cambiado presupuestos por beneficios para los independentistas y separatistas, llegando incluso a modificar el Código Penal convirtiéndolo en una “chequera” abierta para pagar hipotecas políticas.

Ya no se trata de ideologías de derechas, izquierdas o centro, sino de no permanecer impasibles y de brazos cruzados ante la manifiesta erosión de las instituciones públicas, el deterioro de la democracia y el debilitamiento general del Estado. Así se puso de manifiesto en la multitudinaria manifestación de Cibeles contra el autocrático gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Lo del pasado sábado, 21 de enero, fue una cita en toda la regla de la sociedad civil española clamando por la libertad, la democracia, la justicia y la Constitución del 78, al grito de: ¡Sánchez traidor y Sánchez dimisión! Todos estos valores constitucionales, junto al futuro de España, su desarrollo industrial, su status económico y su unidad territorial se las “trae al pairo”. Por seguir en el poder y con el poder, nos seguirá mintiendo a todos y en todo, e incluso, a sus propios votantes y correligionarios y no dejará de manipular las encuestas del CIS… ¿por qué de quién depende el CIS? Pues del mismo que depende la Fiscalía, el TSJ y ya casi hasta el TC. ¿Acaso lo dudan? ¡Pregunten, pregunten!

Lo mismo le da asociarse con filo-etarras e independentistas que con separatistas, pro-marxistas y neo-comunistas. A todos les promete lo mismo, aunque luego no cumpla nada. Le da igual que le da lo mismo despenalizar, con la misma facilidad, graves delitos del Código Penal que no llamar al orden a Dª Irene Montero, para que –más pronto que tarde y de una vez por todas—rectifique la injusta, antisocial y aberrante ley que, gracias a su empecinamiento, está provocando excarcelamientos de violadores y depredadores sexuales, pese al clamor popular y la indignación de las víctimas, de sus familias y hasta de los miembros del poder judicial. Claro que, según la autora –de quien la humildad no es su fuerte– esta ley no es mala, lo único que ocurre es que los jueces son unos “machistas” y “no saben” aplicarla bien. Hasta qué punto rezuma empecinamiento y soberbia por todos sus poros que Manuela Carmena– ex alcaldesa de Madrid y jueza emérita– ha salido al paso en la Cadena SER diciendo que: “No corregir la Ley del solo sí es sí, es muestra de una gran soberbia infantil y que este tema se ha abordado con muy poca inteligencia”.

Osa impúdicamente a hablarnos de la defensa común y de la seguridad territorial de España y, mientras nos miente –como es su norma y costumbre– ha aceptado mansamente que la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico sea expulsada de Navarra y del País Vasco y, ahora en un nuevo gesto –con bajada de pantalones incluida– hacia Marruecos en vísperas de la cumbre bilateral, pretende enviar a Ucrania las unidades de carros “Leopard” pese a ser las que actualmente están en Ceuta y Melilla para protegerlas del sátrapa Mohamed VI y en contra de los planteamientos del Estado Mayor de la Defensa.

Siguiendo las normas ajedrecistas, toda la sociedad española debería, en una jugada maestra, hacerle “un gambito” a Sánchez con “jugada múltiple” a los 22 ministros para así ganar definitivamente la partida política en favor de esa España “mía”, esa España “nuestra” y no de una España “en dudas”, una España “vieja” y una España “muerta”. Así era como la madrileña Evangelina Sobredo Galanes –más conocida como Cecilia, una de las cantautoras españolas más carismática de la década de los 70– le cantaba, a España en 1975, como premonición de la España socialcomunista de Zapatero y Sánchez, la “de las alas quietas, de las vendas negras” y a la que “de su santa siesta ya no la despiertan versos de poetas”…

Si en las próximas elecciones generales jugamos bien la partida, España será de nuevo “esa España mía y esa España nuestra”. Será la España de la “unidad” de su territorio y de sus gentes, la España de la “grandeza” por sus valores constitucionales y la España de la “libertad” para garantizar unas instituciones democráticas que permitan el pluralismo político, la separación de poderes, la seguridad jurídica y medios de comunicación independientes y que eviten o dificulten la represión política, la tortura, la censura y otras formas de negación de la libertad, tan características de los gobiernos y repúblicas bolivarianas.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia