Anián Berto: «El TAD no Inhabilita a Luis Rubiales, las Feministas explosionan y los tertulianos televisivos y de radios a sueldos se percatan que España es un Estado de Derecho»

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado la culpabilidad de Luis Rubiales de manera ‘muy grave’, considerando ser sólo ‘grave’, por lo que el Directivo de la RFEF sigue ostentando su cargo y no podrá ser inhabilitado.

Esta decisión ha dejado boquiabierta a las fanáticas feministas, a todos (y son muchos) los medios de comunicación, y a la amplia piara de tertulianos televisivos, radiofónicos y prensa escrita.

Todos ellos, desde las injerencias políticas del sector radical feminista y la influencia mediática sobornada, tras todo el día a la espera con asías del dictamen de este organismo oficial, han quedado estupefactos porque esperaban que de inmediato saldría este viernes día uno de Septiembre Luis Rubiales de la organización deportiva.

No ha sido así, no será el pico del presidente quién les dé la satisfacción al odio, rencor y envidia de múltiples enemigos y detractores que siguen haciendo una ‘cacería salvaje’ y que frenéticamente piden la cabeza del presidente de la RFEF.

Por su parte, las feministas, encabezadas por Yolanda Díaz, de sumar conflictos, la sultana del chalet de Galapagar, la ministra en funciones, Irene Montero y sus amigas de la tarta, cómo la también ministra en funciones y de Asuntos Sociales y Agenda 20-30, Ione Belarra, o la inspiradora Pam, secretaria general de Igualdad, también en funciones, han quedado retratadas una vez más y, hasta el momento, no han conseguido su trofeo, la cabeza de turco de Luis Rubiales y minimizar, aún más, las actitudes de los hombres, aquellos que si respetan a la mujer, la consideran parte de la sociedad e innegablemente necesarias igual que el varón.

Sin embargo, aún sigue la pregunta en el aire: ¿Por qué la jugadora Jenni Hermoso no denuncia en la Justicia?. Pueden existir connotaciones políticas relacionadas con la relación de Rubiales y el cuerpo político del Gobierno, posibles grabaciones comprometedoras que aconsejan asesorarle que ‘si consiguen apartarlo de la RFEF sin intervenir la Justicia ordinaria lo mismo es más satisfactorio’.

Lo cierto es que si las sectarias feministas dicen que:’ Se trata de una agresión sexual’ y el roce de labios con la jugadora no fue consentido, no cabe la menor duda que debe intervenir un juzgado, y que un juez imparcial descubra las verdades de este asunto, que le hace daño al deporte español, descubre a un tendencioso plantel de medios de comunicación con intereses espurios, sin olvidar el adoctrinamiento y sectarismo de las feministas manejando este incidente, defendiendo sus chiringuitos, presupuestos y privilegios.

Será, probablemente al final, la Justicia quién localice la verdad. Si fue el pico con consentimiento o no, porqué existen datos ocultos y un silencio demoledor de una parte de lo sucedido, Jenni Hermoso, y por ello honestamente considero, igual que promociona constantemente el Ministerio de Igualdad: ‘Si te sientes agredida (de verdad) denuncia’. Un país democrático, libre y en paz, no es este. Habrá que depurar responsabilidades y conocer qué libertad y progreso, no es igual a libertinaje, retroceso e incultura. España es un Estado de Derecho, debe serlo y parecerlo.

Anián Berto (®)

Periodista – escritor