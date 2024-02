Juan Pérez de Mungía: «Un oso en la moncloa»

En el escenario del Ateneo hace unos días intervinieron bajo la batuta de Tom Burns, Juan Pablo Fusi, Juan Carlos Girauta y Esperanza Aguirre. Fuera de las, como siempre, inteligentes observaciones históricas de Fusi, y la inveterada demostración de confianza de Girauta, se mostró, una vez mas, la sagacidad de que hace gala Aguirre, durante largo tiempo factotum del reclutamiento político, con resultados muy dispares. Es el caso, que Aguirre puso de manifiesto, sin pretenderlo, la bandera de conveniencia que enarbola Feijoó, con ese apellido tan gallego como Nuñez, que se ha convertido en el alias de su militancia política. Nuñez o Feijoó ha enarbolado la bandera de la conveniencia de destruir la patria común de los españoles gritando contra el socialismo mientras cumple sus designios. Ahora le amenaza el BNG que administrará su agenda sin tener que confesarse españolista, gracias a la torpe gestión de la histórica cuestión nacional gallega, que se inventó Feijoó invitando a la normalización lingüística de Manuel Fraga. No extraña que algunos piensen en la enosis con Portugal.

En efecto, Aguirre apeló al Senado como un actor político y no como la institución fracasada que es, de ser una segunda cámara para aparcamiento de los defenestrados de la política activa, dirigida por un inútil Pedro Rollán, para gestionar la nada, un elenco de acciones protocolarias de nulo impacto social y con alto coste. Es legítimo abogar por su desaparición si es eso para lo que sirve. Para el emblemático cargo que ostenta Rollán no sirven las burbujas protocolarias de la apariencia, cuando ignora, cual cómplice, el valor que podría dar en el mero ejercicio del honor y el prestigio institucional de la disidencia, tan aplicado como es a administrarse a sí mismo como mero espejo de su mandamás. ¡Qué falta de dignidad sobrecoge a nuestros arribistas! Muchos ignoran que el Senado estadounidense carece de poder mas allá del procedimiento de destitución del presidente y la interposición de un veto superable por el presidente de EEUU si no alcanza el voto mayoritario de dos tercios de la cámara. Pero el Senado estadounidense sí es una cámara territorial cuyo prestigio reside en su configuración paritaria donde todos los estados de la unión cuentan con el mismo número de senadores. Rollán juega a su desprestigio, con fuegos de artificio, para administrar tiempos, que no quedarán en nada. La Cámara opera bajo el aforismo «y la montaña parió un ratón». Que le pasa a Feijoó que contemporiza disimulando su agenda nacionalista?

Así las cosas, bien le convendría al futuro de un Estado fallido y de una democracia en descomposición, que escuchara a Aguirre no ya para entorpecer el desarrollo de la Ley de Amnistía, sino para convertirse en altavoz de la corrupción de Sanchez, y pedir cuentas, mas allá del recurso al Art. 102 de la CE que controla el congreso, simplemente requiriendo la comparecencia del presidente ante los numeros casos que acabarán por engullirlo; convocarle ante comisiones de investigación, desde la política complaciente por razones desconocidas con Marruecos a costa del silencio que se extiende como rumor por toda la geografía, delitos económicos y devaneos inmorales incluidos, de sí mismo, de su pareja, y de sus familiares, pasando por la complicidad del armisticio del Zapatero traficante a costa del caso Delcy Rodriguez, portadora de valija diplomática, impedida de pisar territorio de la Unión Europea, vehículo del expolio si no del tráfico de estupefacientes, y buena conocedora de los delitos que se esconden en la banca andorrana de los Pujol, pasando por el tráfico de influencias de la mafia de Tito Berni, o las razones del yugo que le ata cual cabestro a los designios de quien ha extendido su mandato hasta la extenuación de los españoles redentos e irredentos. En otras palabras, dar la batalla allí donde la Constitución otorga reconocimiento siquiera retórico a ciertas instituciones del Estado. El Senado puede paralizar el proyecto declarándole inconstitucional a ver si Conde Pumpido se atreve a invalidar al Senado como órgano constitucional. El Senado debe inadmitir el procedimiento sin mas que dejarse aconsejar por lo que ya sabe todo el mundo, la naturaleza inconstitucional de la ley de amnistía, prestigiándose así ante el Consejo Europeo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europa que lo invalidará como invalidó al delincuente rumano que se hizo una autoamnistía.

¿Que impide convocar a miembros cualificados del Consejo de Estado para que informen del proyecto de Ley, a cuantos activos o inactivos correspondan, sean los letrados del Congreso y del Senado, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, o del Tribunal Supremo, a cuantos activos e inactivos conocen de los resortes del poder, y qué impide que se convoque al sátrapa Sánchez para que dé cumplimiento a las sentencias constitucionales que han decapitado de su reconocimiento institucional a la esposa del prevaricador Baltasar Garzón, y a la presidente del Consejo de Estado? ¿Que impide que se desclasifique y someta al juicio de los tribunales la abrumadora evidencia que atestigua la connivencia de Puigdemont con la mafia calabresa de Putin en la operación Volhov y el comisario político Nikolay Sadovnikov y la negociación con una potencia extranjera y su acción multiplicadora de las redes sociales que amplificaron la delincuencia organizada por las huestes de comunistas mercenarios de los antisistema catalanes?. ¿Que impide convocar a los responsables del CNI para que informen de lo que conocen de estos casos, mas allá de la fanfarria de Aragonés, el hijo del colaboracionista franquista?. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés, que implica, entre otros, al exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y al informático Jaume Cabaní, el círculo virtuoso de una pandilla de extorsionadores y cleptócratas declarándose patriotas catalanes que prostituyen y destruyen, de la mano de Sánchez, nuestra democracia. Terroristas es poco, son nazis concitándose contra la legalidad constitucional.

Miedoso Feijoó de barrer debajo de sus pies, se concita con Sánchez para convertir el artículo 14 CE en papel mojado con la reforma del artículo 49 CE, reconociendo mas discapacitadas a las mujeres que a los hombres discapacitados, con esa habitual inteligencia del Tribunal Constitucional, el órgano mas anticonstitucional que existe a cargo de un agente encubierto del proyecto de ley de amnistía. ¿Como habrá de proceder Feijoó para mantenerse en ese filo de la simulación de valor, excitando a las mismas bases que ya no creen en el ejercicio vacío de sus improductivos improperios contra Sánchez?. Acta non verba, Feijoó!!!. Actos, no palabras!!! Hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga, con toda la fuerza y la contundencia necesaria, no vociferando para hacer lo mismo que su cómplice.

Feijóo practica la estrategia de los torpes con banderas de conveniencia, desconociendo que sus manifestantes y cargos políticos, traidos de vacaciones a la capital, no servirán para ocultar su absoluto fracaso, conviniendo con Sánchez, lo que desacredita su bandera por la igualdad de los españoles. Nunca llegará a ser presidente de gobierno, ninguneando a los que podrían proteger su desafío, a un pelele que revienta de ira, porque se le vapulea con vudú en Ferraz, clamando como terrorismo para encubrir su terrorismo institucional. Y ahora Feijoó arriesga por su torpeza e impericia excluyendo a sus socios naturales para aparentar ponderación y temperancia, cuando cualquier equidistante es meramente cómplice de lo que ya existe. Y justo ahora, que Sánchez está bajo el abrazo del oso, el oso putinesco del narciso juntista, protector de los boutigué catalanes, que ven peligrar el futuro de sus garitos con altos precios, sus huestes cautivas, frente a la competición de las grandes superficies y los actores económicos internacionales, que se abren paso, mientras siguen deseosos de extirpar la competencia a fuego con insignias y lazos amarillos, Feijoó sale al rescate! Gerona es el gerundio del nacionalismo fascista de Orriols. ¿Como pueden ofrecer resistencia con sus encantamientos, los Grifols, la gran promesa, los ídolos caídos de la industria farmaceútica, y los mediapro, los esbirros de TV3, los funcionarios cultivados a sueldos y mordidas leoninas del 3%, los infiltrados en Lo Pais, el falsificador de l’evidència, el pravda de Sanchez, ¡qué bajo han caido!, emigrada la banca catalanista a nuevas tierras?. Sánchez ha resucitado a un muerto y pervive bajo el abrazo del oso decadente de la cultura del nacionalismo indolente y parasitario, al que no le importan sus muertos, como al mismo Putin. Y Feijoó al rescate! El abrazo del oso que ahoga a su víctima con ternura. ¿Cuántas lisonjas pedirá y cuantas humillaciones aguantará de los mercenarios juntistas del nacionalismo mussoliniano?. Y Feijoó al rescate!