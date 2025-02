Manuel del Rosal: » Cada país tiene los gobiernos y los delincuentes que se merece»

Algunas frases de Georgia Meloni, presidenta de Italia: “Digo las cosas cara a cara, si tengo que decir si, es sí; si tengo que decir no, es no. Y la gente te respeta por eso” “La inmigración ilegal no es un derecho, es un delito” “Los derechos de los animales no pueden estar por encima de los derechos humanos” “Si a la familia natural, no al lobby LGTB. Si a la identidad sexual, no a la ideología de género”

Georgia Meloni disfruta de un índice de aceptación de los ciudadanos de Italia del 46%

Algunas frases de Javier Milei, presidente de Argentina: “Si existiera la brecha salarial, las empresas solo contratarían mujeres” “Tenemos impuestos nórdicos y servicios africanos. Esto lo vamos a revertir” “Debemos apoyar a nuestras fuerzas de seguridad, en vez de excusar a los delincuentes como hacen otros” “Los que abusan de los niños son pederastas, por lo tanto, quiero saber quiénes avalan esos comportamientos”

Javier Milei disfruta de un índice de aceptación de los argentinos de un 47%

Algunas frases de Donald Trump: “La vida es difícil pase lo que pase, pero el trabajo duro y la perseverancia la hace mucho más fácil” “Forjaremos una sociedad que se base en el mérito” “Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron” “A partir de hoy solo habrá dos géneros: femenino y masculino”

Donald Trump disfruta de un índice de aceptación de los norteamericanos del 47,7%.

El índice de popularidad de Pedro Sánchez con un gobierno y una política totalmente contraria a la de Trump, Meloni y Milei es del 24,9 % Sin embargo… Si Meloni, Trump y Milei estuvieran haciendo política en España y basaran sus propuestas en lo que dicen sus frases, serían llevados por la muchedumbre progre vestidos con sambenito y capirote como prendas de humillación, hasta la plaza pública para allí ser juzgados inquisitorialmente por ir contra la doctrina woke, el feminismo falso, la defensa de los animales por encima de los derechos humanos, el vivir del cuento antes que del mérito, la acogida de la invasión inmigrante, la tolerancia con la delincuencia de cualquier clase y por no apoyar la falacia de la que medran los del lobby LGTB. Y esto es así y debido a esto, nosotros los ciudadanos de España tenemos el gobierno que nos merecemos y los delincuentes que nos merecemos, y sin derecho a quejarnos, porque hemos sido nosotros los que libremente los hemos sentado en el Congreso.

MAROGA