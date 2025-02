Pedro Manuel Hernández López: «Esto si que es «memoria histórica»»

Si bien no existe uniformidad en torno a la periodización del franquismo, siempre se ha optado por diferenciar las tres etapas historicas que establece Paul Preston en su obra : 1ª) el «Período Azul», de marcado carácter imperialista y fascista, entre los años 1936 y 1945; 2ª) el «Período del Corporativismo Nacional Católico», entre los años 1945 y 1959; y 3ª) el «Desarrollismo» de la llamada tecnocracia, entre los años 1959 y 1975, que fue el más importante desde el punto de vista económico, social e industrial de la España de la postguerra.

Hay que subrayar que a las dos primeras etapas se las conocen conjuntamente como el «Período de Autarquía», pues ante el aislamiento y la penuria económica que vivía el país, Franco optó por un modelo de búsqueda de autosuficiencia en materia económica mediante la intervención del Estado. Mientras que estas propuestas de política autárquica estaban inspiradas en las llevadas a cabo por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, aquí, en España, la 3ª etapa que se corresponde con el denominado «desarrollismo» tuvo su epónimo en el que fuera comisario del «Plan de Desarrollo» y ministro de «Asuntos Exteriores» durante la dictadura franquista, Laureano López Rodó. Durante este periodo las medidas adoptadas provocaron un potente crecimiento económico y con una tasa media acumulativa del 7,2 % anual en el aumento del PIB.

Del mismo modo que el filósofo cínico, Diógenes de Sinope, afirmó, según dicen, que –«El movimiento se demuestra andando»– para así defender el principio de evidencia de las cosas y el pragmatismo frente a las disquisiciones y las discusiones que los filósofos griegos de su época desarrollaban sin ninguna conclusión, la «Historia» — sin calificativos que la encasillen y la determinen– se demuestra también «andando» pero con «hechos históricos» constatados y que se basan en el análisis de las distintas fuentes( documentos escritos, imágenes, relatos orales o restos materiales). Por tanto, consiste en «investigar, reconstruir, ordenar y narrar los eventos del pasado y los procesos de cambio social, político y cultural de una nación» desprovista de todo sesgo intencionado y con fines claramente muy revanchistas y electoralistas. Todo lo contrario a las Leyes que nos quiere imponer.

Hoy día el aforismo de Diógenes se utiliza, en general, de forma irónica para afirmar y, a la vez, expresar el sinsentido de analizar, discutir y poner en duda –por intereses meramente políticos y cicateros– realidades históricas y hechos evidentes que realmente han ocurrido. Esta es una de las «tácticas/prácticas» más frecuentes y habituales usadas por esa «dictadura socialcomunista» a la que Sánchez y sus «demócratas valídos» tildan de democrática, progresista y, cómo no, de feminista, como ha quedado manifiestamente evidente con la promulgación de las dos leyes más vengativas y anti históricas de la historia de España, como son las «Leyes de Memoria Histórica y Democrática».

Para intentar paliar las mentiras de esa primera Ley y, a la vez, las verdades que intencionadamente oculta, me he limitado a enumerar algunos de los «terribles» hitos y realidades que el gallego «dictador» y «fascista» Jefe del Estado Español, –el General Francisco Franco– hizo «en» España y por «todos» los españoles al terminar la Guerra Civil (desde el año 1939 al 1975). Todos estos datos figuran y están incluidos en la auténtica y objetiva «memoria» de la Historia de España, aunque, claro está, no figuren ni se recojan en la «Ley de Memoria Histórica» por motivos obvios que a los gobiernos socialcomunistas del felón ZP y del megalómano y mentiroso compulsivo Sánchez les interesa ocultar para así poder seguir ejerciendo el poder, aunque no gobiernen en el sentido estricto de la «gobernabilidad», que es: «el arte o manera de gobernar cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero y, al mismo tiempo, promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía de una nación».

Y ya sin más –y como en este caso «para muestra…no nos vale un solo botón»– dadas las especiales circunstancias, enumeraré algunos de esos logros atribuidos a Franco, «el Gran Dictador y a su tiránico régimen… aunque, por supuesto, hay muchos más, porque 36 años en el poder y «gobernando» con gobernabilidad dan para mucho…

-En 1946, Franco creó «PEGASO», la marca comercial de la empresa española ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones, S. A.) para la fabricación totalmente nacional de automóviles, camiones, autobuses y tractores, llegando a ser uno de los principales fabricantes europeos de vehículos industriales.

-En 1950, Franco también inauguró «SEAT» ( Sociedad Española de Automóviles Turismo, S A,) una empresa española de automóviles de origen español. Fue fundada como empresa pública por el desaparecido Instituto Nacional de Industria y por los mismos motivos que creó 4 años antes «PEGASO».

-En 1967, también Franco inauguró el Polígono Industrial de «Fuente del Jarro»(Paterna), uno de los más grandes de Europa.

-En 1969, se inaugura la Central nuclear de Zorita(Guadalajara).

-En 1969, Franco inaugura el denominado «Plan Sur» (un nuevo cauce del rio Turia) para evitar que se repitan los desastres ocurridos en el desbordamiento del Turia en las inundaciones de Valencia en 1957. Su importe ascendió a 7.000 millones de pesetas, de las de antes.

-En 1971, Franco apuesta por la Sanidad Pública e inaugura el Hospital «La Fe» de Valencia (uno de los mayores y más famosos de Europa).

-En 1971, Franco inaugura la Central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y una de las más grandes de Europa.

-Durante el periodo del 1975 y siguientes, conocido como la «Transición»:

-España era la 2ª potencia mundial en el «Sector Servicios».

-España tenía la 2ª Flota pesquera del mundo, faenando libremente en todos los principales caladeros del planeta.

-España era el 3º Productor del mundo en astilleros.

-España era la 9ª potencia Industrial a nivel mundial.

-España era la 8ª potencia Económica del mundo, hoy la 16ª ; y con una renta per capita del 83% de los 9 países centrales de la UE, hoy el 70%.

-La industria representaba el 36% del PIB, mientras que en la actualidad, con un gobierno progresista y socialcomunista, no llega al 14% del PIB.

-El Paro ascendía a 510.500 desempleados con una «tasa de paro» del 3, 78% frente a la tasa actual del 11, 21% y con un total de 2.560.718 millones de parados.

-España ya había entregado más de 9.000.000 millones de viviendas de Protección Oficial (VPO), entre construidas y reconstruidas versus el 1,5 millón de viviendas que nos deben ZP y Sánchez y sino que se lo pregunten a los canarios de La Palma.

-La «clase media» estaba formada por el 56% de la población; en el 2008 era el 43% y, en la actualidad, está prácticamente extinguida, al haber sido «democráticamente» eliminada por la neodictadura socialcomunista del Gobierno progresista y feminista del sátrapa Sánchez.

-El número de funcionarios públicos era de 700.000. En la actualidad, dicho número asciende a más de 3.000.000 de puestos de funcionarios públicos.

-La deuda sobre el PIB era del 7.3% y hoy, con este gobierno progresista y democrático, esa deuda supera con creces el 100 % .

-21 Universidades Laborales y numerosas Escuelas Laborales fueron creadas con un doble fin: primero, dotar de formación específica a la clase obrera, lo que redundaría en el crecimiento económico del país y en la mejora de las condiciones de vida de estos trabajadores cualificados; y, en segundo lugar, controlar en estos nuevos espacios educativos el encuadramiento ideológico y político del franquismo, para desmovilizar a la clase obrera– cuyas condiciones de vida a partir de esta formación específica mejorarían, pues optarían a trabajos mejor remunerados– y así poder desarticular las organizaciones obreras subversivas.

-Existían tres niveles de ayudas a las familias numerosas, según el número de hijos y, así el Estado corregía el nivel adquisitivo entre familias con más o menos hijos y protegía especialmente a las «familias numerosas» ( las que tenían 3 o más hijos).

-Habia un incremento mensual en las nóminas de cantidades en metálico, por cada hijo de cada trabajador, conocido como los famosos «Puntos por hijo».

-Se establecieron las vacaciones anuales oficialmente retribuidas : un mes o 30 días naturales al año.

-Se establecieron las dos «Pagas extras», la de «Navidad» y la del «18 de Julio» más dos medias pagas «extras por beneficios» de empresa, más las pagas extras mensuales por «trienios y quinquenios».

-La riqueza no podía permanecer inactiva ni ser indebidamente destruida ni usada para fines ilícitos.

-El retorno en medios de transportes públicos urbanos en los billetes expendidos hasta las 9:00 horas AM, era gratuito.

-Todos los bienes privados, eran inembargables. (Art. 32 Fuero de Los Españoles).

-Los españoles podían pagar sus hipotecas antes de 15 años.

-La justicia ejercía una implacable persecución sobre cualquier forma de usura (Cap. IX—3º Fuero del Trabajo).

-El trabajo tenía total prioridad y absoluta sobre cualquier otro aspecto. No se podía molestar y obstruir a las personas en el ejercicio de su trabajo.

-El Impuesto de Tráfico de Empresa (ITE, el actual IVA) era del 2%. Actualmente, ese gobierno tan progresista y democrático, oprime a los ciudadanos con 3 tipos de IVA: el tipo «normal o general» del 21% a la mayoría de los bienes y servicios; el tipo «reducido» del 10% a los bienes y servicios específicos como, el transporte o la alimentación y, finalmente, el tipo «super reducido» del 4% que se aplica a todos los productos y alimentos de primera necesidad: pan, leche, cereales, quesos, medicamentos y libros.

-La presión fiscal era del 18’4% y en el 2024, con este Gobierno democrático y pregresista, fue del 32’9 % .

-La apertura de los pequeños negocios o comercios familiares apenas necesitaban requisitos legales y administrativos más allá de seguridad e higiene.

-Una única ley y normativa nacional agilizaba y dinamizaba la economía productiva interterritorial.

-Entonces las Diputaciones Provinciales, coordinaban las relaciones políticas entre el Estado y las Provincias y ejercían la función a «costo cero» de las actuales CC AA.

-Existía legalmente la prohibición de interrumpir el suministro de agua, electricidad o carbón en los hogares de los «trabajadores» por impago de sus facturas.

-El blindaje del mercado productivo contra financiero y usura, arrojaba unos excelentes resultados contables empresariales y salariales.

-El nivel adquisitivo de los españoles podía rondar entre 1.000% y 1.500% sobre el actual en los hogares españoles con un solo ingreso.

-Se tenía derecho a cobrar una pensión a partir de los dos años cotizados a la Seguridad Social. Ahora solo a partir de 35 años trabajados y cotizados y con tendencia al alza.

-Los salarios eran netos y estaban totalmente exentos de retenciones y del pago de impuestos.

-Existía el impuesto de lujo que era dei 33%. Los “demócratas” y «progresistas» lo derogaron y nos cargaron con el IRPF y 21% de IVA. NINGUN ESPAÑOL HIZO CON FRANCO DECLARACIÓN DE LA RENTA. Con el impuesto de lujo, con impuestos indirectos y con aquellos ministros de mentes preclaras, Franco podía hacer las cosas bien y las hacía. Ahora pagamos hasta cuatro tramos distintos de IRPF que van desde el 19% al 45% .

-La jornada laboral estaba sujeta rigurosamente a 8 horas diarias. Se permitían hacer «horas extras» solo en casos de emergencias y previa negociación del precio

por hora.

-El salario mínimo en España era el 90% del salario mínimo europeo. Ahora apenas alcanza el 45% del salario mínimo europeo.

-En 40 años se produjeron solo 3 casos de corrupción en España: Sofico, Matesa y Redondela. Desde el gobierno de Adolfo Suárez en 1976 hasta el de Pedro Sanchez, en la actualidad –con una democracia establecida y bien consolidada– se han producido 90 casos, entre muy graves y graves.

-El domicilio de los españoles era «inviolable», bajo dura persecución penal. Ahora en el democrático y progresista gobierno sanchista esa inviolabilidad es patrimonio exclusivo de los «ladrones» y de los «inquiokupas» a los que protegen las leyes.

-Los bajos niveles de delincuencia eran casi despreciables y ofrecían una alta seguridad en todas las ciudades y pueblos de todo el territorio nacional, las 24 horas del día.

-Millones de hogares, templos y otros establecimientos, nunca usaban llaves en sus puertas.

-El número de presos en las cárceles era de 8.440 presos frente a los 58.937 del año 2024.

-La entrega de las Viviendas de Protección Oficial, era muy selectiva, rigurosa y a precios muy bajos: entre cero coste o a un precio simbólico y siempre dependiendo de los ingresos y del número de hijos de las familias.

-Los bancos y cajas de ahorros pagaban entre 1% y 3% de intereses al saldo, según fueran cuentas de ahorro o corrientes. Ahora cobran el mantenimiento de cualquier cuenta, salvo condiciones muy especiales y pactadas de antemano.

-La gran mayoría de españoles no tenían cuentas bancarias. Dinero y valores, se guardaban en el hogar, dada su inviolabilidad y por la seguridad proporcionada por la Justicia y fuerzas de seguridad: la Guardia Civil y la Policía Nacional (antes Policía Armada ).

Estas son algunas de las atroces y luctuosas efemérides que legó a España el «Gran Dictador» y que las super democracias socialcomunistas de Zapatero y Sánchez pretenden ocultar y borrar de la «Memoria Colectiva» de todos los españoles, para que solo recordemos los encarcelamientos, los juicios sumarísimos, los fusilamientos y todas las atrocidades propias del «bando nacional» y no las del otro, el «bando rojo» –tan atroces o más que las otras– pero igual de inhumanas e injustificables.

Los gobiernos de izquierdas suelen olvidarse –casi por decreto ley– de lo que el poeta, novelista y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, solía decir, a modo de una real y severa advertencia –cuando sentenciaba en su obra, «La vida de la razón», en 1906, — «Aquellos que no pueden (ni quieren) recordar el pasado están condenado a repetirlo». Su frase fue tan conocida que, incluso, llegó a un lugar muy tristemente conocido por todos como fue el «Campo de concentración y exterminio de Auschwitz», y donde aún permanece a la entrada del bloque número 4. Y al que, por cierto, hoy SS MM los Reyes de España han visitado de modo oficial con motivo de la conmemoración del 80º aniversario de su liberación

Se pueden y se deben criticar muchas, muchas de las cosas y de los hechos acaecidos durante el regimen Franquista… pero, lo que no es de justicia, es que solo quieran que recordemos «sí» o «sí» y –por directa imposición — solo los luctuosos, oscuros y criticables y, a la vez, que obviemos «otros» como estos, que tambien ocurrieron y que son históricamente irrefutables.

El olvidarse de la historia real de un país y reinventarse una nueva según convenga solo queda bien en las novelas distópicas como en «1984».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.