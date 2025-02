Rafael López Charques: «No hay dinero «

Es la conclusión a la que tenemos que llegar, si analizamos algunos planteamientos de nuestros dirigentes, porque de lo contrario serían un ataque a la ciudadanía, cosa impensable en ellos, que se desviven en todo momento por lograr lo mejor, aunque no nos aclaran si para ellos o para el resto de la población.

Tenemos por ejemplo lo que pasa con la Ley ELA. Si bien fue publicada en el BOE del 31 de octubre del pasado año está paralizada, teóricamente por la carencia de fondos para aplicarla. Parece ser que no pueda aplicarse por carencia de fondos, pues aún no están aprobados los Presupuestos Generales del presente año. La inversión necesaria se estima en doscientos millones de euros, pero por raro que parezca, no los hay, ni se pueden sacar de ningún sitio. ¿Alguien se lo cree?

A nosotros nos parece una tomadura de pelo, puesto que recientemente “cum fraude” ha regalado sesenta millones a la OMS. Desde luego es importante ayudar a salvar vidas, pero primero serán las nuestras, aunque claro, subvencionar a organismos internacionales es una manera de lucirse e intentar lograr un mínimo prestigio internacional.

Para incrementar nuestro asombro nos enteramos de que el Ministerio de Sanidad se ha negado una vez más, parece que lleva ocho años haciéndolo, a financiar un medicamento contra cierta leucemia aguda muy agresiva, dada la repercusión que tendrá presupuestariamente en el Sistema Nacional de Salud.

La verdad es que nos tiene desconcentrados un gobierno que no puede gastar dinero en la salud de sus ciudadanos, en si cantidades comparativamente modestas, pero que ha gastado, desde que está en el poder unos doscientos mil millones en intereses de deuda. ¿Cómo ha generado la deuda? Ver para creer.

Como nos toman por tontos, sueltan un real decreto con seguro de impagos, para regular el problema de los okupas. ¡Cuánto se preocupan por los ciudadanos! El problema es que el interesado que esté sufriendo el problema no podrá cobrar las deudas hasta que eche a los okupas, a los que se les impide echar por ley. ¿Alguien lo entiende?

No tenemos dinero para asuntos importantes, pero si lo hay para que “cum fraude” incremente en ocho millones su gasto en altos cargos y asesores, en lenguaje llano, para que entendamos todos, en amiguetes. No se asombren, pues seguramente nos queda mucho por ver, dado que el pasado año se gastó más de cuarenta y siete millones en altos cargos y sobre sesenta en asesores.

En cualquier caso, hay que ser bien pensados y no dudar que gracias a toda esa gente contratada. nuestro no amado jefe, puede llevar a cabo su labor, pues le aconsejan en todo, en temas de los que entienden y en los que no entienden. Como “cum fraude tiene muchas cosas que hacer, aparte de las principales que son lucirse y mentir, se ve forzado a hacerles caso. Si el resultado es una barbaridad ¡que se le va a hacer!

Como no hay dinero, tan solo se ha podido duplicar la subvención a los sindicatos, alcanzando la mayor cifra de la historia. Es lógico, pues además de que, al parecer muchos afiliados no pagan su cuota, deben de mantener a los liberados que en su mayor parte no hacen nada, excepto vivir lo mejor posible.

Visto lo visto ¿qué conclusión podemos sacar? En este país, con el actual desgobierno que nos ha tocado en mala suerte, hay dinero o no lo hay según les convenga a ellos. Es penoso, bochornoso, indignante, no sabemos que calificativo darle, pero es la realidad con la que tenemos que convivir por lo de ahora. No les. extrañe que estemos deseando que desaparezcan, que siempre será mejor para ellos, a que nos obliguen a echarlos.