No sé cuántas muertes en vida he tenido que vivir hasta encontrar el amor que no deserta; ese que en la adversidad abraza y en la soledad, cuando todos ya han marchado, a tu suerte no te deja.

Amor sin altibajos, gritos ni sorpresas; amor que no agrede, que no insulta, que no golpea. Amor sin violencia.

Amor que no duele, que no hiere, que no pesa. Amor que no necesita de juramentos ni promesas.

Amor desinteresado, torrente generoso que no cesa. Amor que en la desgracia, el dolor y la pena, abraza y da fuerza.

Amor libre de cargas e hipotecas; amor que no pide siquiera correspondencia; amor que por amor, en la vida y en la muerte, desarmado y sin condiciones se entrega.

Amor que no deserta.