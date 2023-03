¡Viva los novios!

Me asombra ver que se hayan sorprendido profesionales del periodismo, amén de muchos de los auto titulados analistas políticos, por la intervención de Yolanda Díaz en la moción de censura, llegando a decir que ésta ´se la ha gastado´ a Pedro Sánchez, abusando de su ´buena fe´.

En mi opinión, no se puede abusar de la buena fe de aquel que posiblemente nunca la ha tenido. Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, y la puntada, en contra de los que muchos han querido ver, no la ha dado Yolanda Díaz, sino su sátrapa y señor. Que se vayan atando los machos, Pablo Iglesias y su serrallo.

Pedro Sánchez no será muy inteligente, pero listo, es muy listo; como lo son todos los, y las, buscavidas hasta que, en forma de justiciero karma, les alcance su merecido destino enviándolos al ´resort´ de Dante.