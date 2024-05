¿Qué sueñan los muertos?

Cada vez que sueño con muertos me pregunto si realmente han entrado ellos en mi sueño, o simplemente existo porque son ellos los que me sueñan a mí.

A veces sueño que estoy muerto y que mi vida no es más que el sueño de un muerto que sueña que no está muerto; entonces cuando me pregunto:si mi vida no es más que el sueño de un muerto, ¿quién es el vivo y quién el muerto…?

Me pregunto si sueño, o tan solo soy parte del sueño de otro.

Entonces despierto y me veo abajo durmiendo.

NOTA: Si según se ha demostrado, la continuada ausencia de sueño nos mata, tal vez sea porque el sueño es la vida y la vida un sueño.