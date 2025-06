¿Por qué votan con las tripas?

Hace pocos días estaba leyendo el monumental escándalo de Leire Díaz, una socialista con muchos años de militancia. Esta señora buscaba información sobre la UCO-que fuese comprometedora, dicho suavemente- a cambio de favores que, supuestamente, tendrían que hacer ciertos fiscales y ciertos abogados del Estado al informador.

¿Por qué quería información comprometedora? Porque la UCO destapó las presuntas ilegalidades de la mujer del presidente de gobierno y del hermano del presidente de gobierno. Y esto no se puede tolerar.

Una asociación de Guardias Civilesha demandado, ante los juzgados de instrucción de Madrid, a la mencionada militante socialista, a la que acusan de delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.

Cómo se atrevió, esta militante socialista, a involucrar a ciertos fiscales y ciertos abogados del Estado. O sea, ofreció favores de estas personas a cambio de información que hiciera daño a la UCO.

Una primera respuesta es que esta militante está loca de atar y ofrece favores de las personas mencionadas (indeterminadas) sin tener autoridad, ni autorización para hacerlo. Una segunda respuesta es que no está loca de atar y que ofrecía estos favores porque alguien- más importante que ella misma- la había autorizado a hacerlo.

En este contexto de locura y vergüenza, hablemos de la ‘bomba lapa’. ‘’The Times’ acusa al Gobierno de alimentar el bulo de la bomba lapa contra Sánchez. El periódico británico señala que los ministros «se niegan a retirar la acusación (…) a pesar de estar basada en una noticia falsa’. (El Debate)

Si el Gobierno es capaz de lanzar una falsedad tan grave, suponiendo que la UCO quiere matar al presidente de Gobierno, es que ya vale todo. Y si vale todo- y así lo sugiere también Federico J.L, y no es el único- (Periodista Digital, The Objective, Voz Populi, El Debate, etcétera), no puede sorprendernos que alguien importante del gobierno haya autorizado a Leire Díaz, la militante socialista, a ofrecer ventajas de ciertos fiscales y ciertos abogados del Estado, a cambio de información basura contra la UCO.

Llegados a este punto de inmundicia, nos podemos preguntar por la reacción de los votantes socialistas. Aclaro que las pestilencias socialistas son muchas más que las mencionadas aquí. Se pueden escribir muchas páginas- con la careta antigás puesta- de las pestíferas corrupciones socialistas.

A pesar de que este Gobierno subvenciona a muchos medios de comunicación/manipulación para decir lo que conviene al autócrata Sánchez, quedan algunos medios decentes, con sus correspondientes periodistas decentes. Es decir, el que se quiere enterar, se puede enterar de la situación actual.

A pesar de esto, casi ocho millones de votantes socialistas (feligreses), siguen votando al Gobierno socialista que tiene socios comunistas, golpistas catalanistas y herederos políticos de la banda terrorista ETA. ¿No les da vergüenza seguir votándoles?

Hay tres motivos básicos para seguir votando a un partido- el PSOE- que apesta, como nunca ha apestado un partido político desde 1978. No era fácil. Dejo aparte a los que viven de esto.

El primer motivo es la superioridad moral de la izquierda. Esta es una idiotez muy interiorizada. Permite, entre otras cosas, andar por la vida con la cabeza bien alta. Y estar plenamente convencido de que cualquier otra alternativa es peor. ¿Cómo van a ser mejores que nosotros, si somos moralmente superiores? Punto.

El segundo motivo tiene que ver con una frase del insigne médico español, Gregorio Marañón. ‘No se convence a la gente con argumentos, sino con emociones y sentimientos’.

Un solo ejemplo puede bastar para ver la enfermiza autocomplacencia de la izquierda. Me refiero a un conocido anuncio que da vergüenza a cualquiera que no sea como ellos. ‘Somos la izquierda’. Es decir, no tengo que dar explicaciones de ningún tipo. Daría igual decir: ‘Somos la leche, tío’. Es el mismo nivel de ridícula y enfermiza autocomplacencia.

El tercer motivo es el autoengaño. La tendencia a creer lo que nos gusta. ¿Se imaginan lo que sufriría un feligrés socialista, si tuviera la decencia de ver lo mafioso que es el gobierno que vota? Mejor berrear con el puño en alto.

Los feligreses ‘son’ de un partido (el PSOE), como ‘son’ de un equipo de fútbol. La idea es la misma, ‘Viva er Betis manque pierda’.

Y con estas alforjas ¿qué podemos esperar de esta corrupta cloaca socialista? La pestilente basura que destruye la democracia y España. Máxime cuando la secta ‘moralmente superior’ tiene una oposición cuyo apasionante proyecto centro centrado es, ‘Gestión y Moderación’, con el pinganillo puesto.

Un gobierno mafioso que insulta a los jueces independientes, requiere otra cosa. Dar la vuelta al calcetín. No la fracasada alternancia que nos ha llevado hasta la pocilga actual. Ahora con Alberto y García-Page.

Última Hora. ‘La Comisión Europea alega ante el TJUE que la amnistía de Sánchez es una «autoamnistía» «contraria al Estado de Derecho’.

Sebastián Urbina