España en quirófano

España no duerme: está intubada, en coma inducido, sostenida artificialmente por una maquinaria que apenas logra mantener un pulso débil y errático.

No es una crisis repentina, sino el desenlace de una enfermedad crónica. El diagnóstico es claro: corrupción sistémica, instituciones necrosadas, una economía asfixiada por la inflación, y una ciudadanía anestesiada por el hartazgo, la saturación propagandística y una mediocridad generalizada que lo contamina todo.

Los órganos vitales del Estado —educación, justicia, sanidad y administración pública— muestran signos de deterioro profundo.

La infección no es reciente: ha sido alimentada por décadas de negligencia, clientelismo y descomposición ética. La juventud, que debería ser el tejido regenerador, es expulsada como un cuerpo extraño, condenada al éxodo o a la precariedad.

El pronóstico es crítico. Sin una intervención quirúrgica urgente, profunda y sin concesiones —una limpieza total, una reconstrucción institucional real, y un compromiso inflexible con la transparencia y la justicia— el colapso será inevitable. España se dirige hacia una falla multiorgánica, no sólo política, sino también social y moral.

No hay margen para la indiferencia. No hay excusas en la grada.

El bisturí no está en manos de unos pocos: lo sostienen las células vivas de este cuerpo colectivo.

Si no despiertan, si no actúan, la muerte institucional de España no será una tragedia ajena. Será responsabilidad compartida. Y no habrá segunda oportunidad.