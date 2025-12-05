China, al contrario que Roma, sí paga a traidores

Cuando en 2019, Pedro Sánchez se venía arriba, diciendo que Europa debía liderar la descarbonización del planeta, obviaba que el mayor emisor de Co2 del Mundo, con diferencia, era la comunista China.

Pero claro, mejor pasar la responsabilidad a Europa y dejar tranquilos a los comunistas, no sea que estos le retiren las parihuelas que, desde entonces, sustentan el frágil y tembloroso soufflé, de su injustificada soberbia.

En cualquier caso pienso que, desde la llegada del sátrapa al poder, el problema de los españoles no es el de la ´descarbonización´, sino el de la ´descabronización´, algo que, si a este individuo realmente le importara España, podría liderar personalmente, marchándose a encabronar y dar la brasa a los pingüinos de la Antártida, dejando a los españoles, lamerse, en paz, todas las viejas heridas cainitas que su irresponsabilidad y la de su mentor, el abducido ZP, ¡vaya tropa!, han vuelto a abrir, tal vez para satisfacer frívolamente, al príncipe del mal y sus logias.

Muchas sorpresas nos depara el futuro, y una de ellas es saber cuánto tardará el ´iluminado´ ZP, en salir ante los medios, con un gorro de papel albal.

En cuanto al titular de hoy, todo saldrá.

De momento, dejemos a la UCO, trabajar.