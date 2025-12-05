Zapatero

China, al contrario que Roma, sí paga a traidores

De momento, dejemos a la UCO, trabajar

China, chinos
China, chinos. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Silvia Intxaurrondo exige a RTVE recuperar un salario de más de 250.000 euros anuales

Silvia Intxaurrondo exige a RTVE recuperar un salario de más de 250.000 euros anuales

Cuando en 2019, Pedro Sánchez se venía arriba, diciendo que Europa debía liderar la descarbonización del planeta, obviaba que el mayor emisor de Co2 del Mundo, con diferencia, era la comunista China.

Pero claro, mejor pasar la responsabilidad a Europa y dejar tranquilos a los comunistas, no sea que estos le retiren las parihuelas que, desde entonces, sustentan el frágil y tembloroso soufflé, de su injustificada soberbia.

En cualquier caso pienso que, desde la llegada del sátrapa al poder, el problema de los españoles no es el de la ´descarbonización´, sino el de la ´descabronización´, algo que, si a este individuo realmente le importara España, podría liderar personalmente, marchándose a encabronar y dar la brasa a los pingüinos de la Antártida, dejando a los españoles,  lamerse, en paz, todas las viejas heridas cainitas que su irresponsabilidad y la de su mentor, el abducido ZP, ¡vaya tropa!, han vuelto a abrir, tal vez para satisfacer frívolamente, al príncipe del mal y sus logias.

Muchas sorpresas nos depara el futuro, y una de ellas es saber cuánto tardará el ´iluminado´ ZP, en salir ante los medios, con un gorro de papel albal.

En cuanto al titular de hoy, todo saldrá.

De momento, dejemos a la UCO, trabajar.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]