La incómoda pregunta que dejó de piedra a Aizpurua (Bildu): ¿Por qué su ‘no’ a las armas de Ucrania y ‘sí’ a las de ETA?

Mertxe Aizpurua vivió un momento de máxima tensión durante la comparecencia del 15 de marzo ante los medios en el Congreso de los Diputados.

La portavoz de EH Bildu no pudo ocultar su rostro de incomodidad al ver que el turno de pregunta recaía sobre Javier Negre.

El director de EDA TV aprovechó la oportunidad para acorralar a Aizpurua por su falta de coherencia.

«Por qué ustedes se oponen al envío de armas a Ucrania cuando durante años han apoyado a terroristas que han apelado al uso de la violencia para hacer política matando a inocentes… Incluso usted ha sido condenada por enaltecimiento del terrorismo. ¿Por qué en algunos casos ustedes sí apoyaron el uso de armas y ahora, que están muriendo civiles en Ucrania, se oponen a ello?».

Es importante recordar que Negre se refiere a cuando Aizpurua fue condenada a un año de prisión por apología del terrorismo. Unos hechos que ocurrieron cuando era directora técnica de la revista ‘Punto y hora de Euskal Herria’, donde publicó en septiembre de 1983 el artículo ‘Por los gudaris de ayer y de hoy’, donde defendía la lucha armada.

Visiblemente incómoda y molesta con la pregunta, evitó responder en qué basa su cambio de criterio, ya sea por el arrepentimiento o por el apoyo a los intereses de Vladimir Putin. En este sentido, se limitó a mantener su línea de solo responder a los medios aliados a la izquierda y extrema izquierda.

«Creo que te he dicho veinte veces que no voy a responderte. Te lo puedo decir otras doscientas veces más, pero no voy a responderte», indicó Aizpurua.

Aunque el periodista intentó repreguntar, le apagaron el micrófono hasta en dos ocasiones para evitar que siguiera incomodando a la diputada de EH Bildu.

Sin embargo, Negre no pudo evitar comentar la tensa situación en las redes sociales, en donde publicó: “Cuando le hago la pregunta y mira a la izquierda está haciéndolo a su jefe de prensa al que supongo que le caerá una bronca por darme el turno de pregunta”.

Otros choques

A la portavoz de EH Bildu se le quedó cara de póker el 1 de febrero cuando Javier Negre le soltó dos incómodas preguntas que la dejaron entre la espada y la pared.

La primera, era conocer “cómo valora la incorporación del exjefe de ETA, condenado por asociación y pertenencia a banda armada, David Pla, a Sortu que forma parte de Bildu. ¿No cree que ahora las víctimas del terrorismo pueden tener más razón cuando dicen que Bildu es ETA?”.

Sus palabras endurecieron el rostro de Aizpurua, quien se mostró tensa. Sin embargo, aún le quedaba recibir otra pregunta que tampoco le gustaría, ya que desenmascara su falsa protección de los menores.

“La comisión de investigación de los supuestos abusos de curas a menores, ¿también va a ir acompañada de alguna iniciativa para defender a las 175 menores abusadas y tuteladas por la Generalidad o las menores abusadas en el gobierno balear”.

Al terminar de escuchar a Negre, la portavoz arrugó los labios y lanzó una penosa ‘confesión’ que demostró su poco respeto a la libertad de expresión, así como a que exista pluralidad informativa.

“Mira, no estamos aquí para entablar relaciones normalizadas ni con la extrema derecha ni con sus terminales mediáticas. Dicho esto, también digo que es evidente su derecho a formular preguntas, tan evidente como también es mi derecho a no responderle en ninguna ocasión”.